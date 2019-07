Casado rechaza la abstención a una segunda investidura de Sánchez: "Sería una traición"

Actualizada 30/07/2019 a las 15:53

El líder del PP, Pablo Casado, ha insistido hoy en que su partido no se abstendrá en una posible nueva investidura de Pedro Sánchez ni siente "presión" para hacerlo, y ha asegurado tener la "conciencia muy tranquila" tras demostrar su "sentido de Estado" y su disposición a dialogar.

En la rueda de prensa posterior a la Junta Directiva Nacional del PP, Casado ha considerado además que su partido "más no puede hacer" tras haber favorecido "sumas alternativas" y haber propuesto a Sánchez "once pactos de Estado", pero ha sido el PSOE "quien ha tenido el cordón sanitario" contra los populares.



Además, ha considerado que "la hora de la verdad era Navarra", donde los socialistas se van a hacer con la presidencia del Gobierno autonómico gracias a un pacto de las formaciones de izquierda y nacionalistas y a la abstención de Bildu.

"El PSOE ha elegido, y como la elección ha sido la que ha sido (en Navarra) ya le digo que aquí ya no tiene ninguna petición que formular y el PP no puede permitir que se le haga responsable del bloqueo", ha añadido.

Casado ha asegurado por otra parte que no tiene intención de insinuar ni presionar a Ciudadanos para que sea ese partido el que se abstenga y permita la investidura de Sánchez, entre otras cosas por coherencia y porque tiene el "máximo respeto y agradecimiento" hacia el partido naranja y a su líder, Albert Rivera, con los que ha llegado a numerosos pactos en comunidades y ayuntamientos.



Ha aprovechado esa coyuntura para hacer una reflexión, la de que si hubiera elecciones sería importante que las fuerzas "constitucionalistas de centroderecha" puedan dialogar sobre lo que les une.

En otro momento ha señalado también que si hubiera repetición electoral habría que estudiar "cómo optimizar el electorado de centroderecha" aunque después, a preguntas de los periodistas, no ha querido entrar a valorar la posibilidad de pactos preelectorales en España similares al que ha habido en Navarra con la coalición Navarra Suma.



"España Suma es el PP", ha dicho Casado, quien ha recordado que su propósito es que vuelva a su partido quienes se fueron a Vox o Cs o incluso "socialdemócratas enfadados" con el PSOE.

También se le ha preguntado a Casado sobre la idea que han lanzado algunos dirigentes del PP como el presidente murciano, Fernando López Mirás, quien ha llegado a apostar por un intento de investidura del líder popular para el que se tendría que buscar la abstención del PSOE.

Solo ha señalado en este sentido que si se le plantean "otras investiduras" está dispuesto a "escuchar", aunque ha insistido en este momento no tiene mucho sentido hablar de "futuribles", tanto para esta cuestión como para una posible repetición electoral.

