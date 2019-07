Espinosa de los Monteros (VOX), único diputado que no ha declarado sus bienes

Actualizada 28/07/2019 a las 11:49

El portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, continúa sin presentar su declaración de bienes en el Congreso pese a que ya han pasado tres meses desde que fuera elegido en los comicios generales del 28 de abril. Es el único diputado que aún no ha completado este trámite.



Los diputados que salieron electos el 28A tuvieron que presentar su currículum y los datos de su declaración de la renta, así como rellenar tres formularios distintos: su relación de bienes y patrimonio; las actividades extraparlamentarias que desempeñan, con o sin retribución económica; y los intereses económicos particulares de sus últimos años.



El Congreso publicó el pasado 6 de junio en su página web las declaraciones de bienes y patrimonio de la mayor parte de ellos y sólo estaban pendientes las de algunos como Marcos de Quinto (Ciudadanos), Joan Baldoví (Compromís), Juan José Matarí (PP) e Iván Espinosa de los Monteros (Vox), entre otros.

LO HAN HECHO HASTA LOS NUEVOS DIPUTADOS



Todos fueron completando ese trámite en las semanas posteriores. Todos salvo Espinosa de los Monteros que hasta este 28 de julio, cuando se cumplen tres meses desde las elecciones, aún no ha presentado su declaración patrimonial, según confirmaron fuentes parlamentarias.



Incluso los nuevos diputados que tomaron posesión de su escaño el pasado lunes, justo antes de que se iniciara el Pleno de investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, ya han detallado al Congreso su patrimonio y bienes.



En su día, fuentes de Vox justificaron que Espinosa de los Monteros no había procedido a presentar su declaración de bienes porque el Congreso aún mantenía abierto el plazo para aportar datos actualizados como el IRPF.



Sus señorías tienen que consignar, entre otras cosas, su declaración del último ejercicio fiscal. La campaña de la Renta de 2018 terminó pasado 1 de julio -el 26 de junio para quien le saliera a pagar y quisiera domiciliar el pago-, pero Espinosa sigue sin informar al Congreso de sus bienes.



Lo que sí entregó desde el principio fue su declaración de actividades aunque, como el resto de parlamentarios, no sabrá si recibe aval de la Cámara para las actividades ajenas al Congreso que pueda haber declarado, hasta que no se constituya la Comisión del Estatuto del Diputado.

