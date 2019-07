El PSOE "explorará otras vías" para intentar formar gobierno en septiembre

Actualizada 27/07/2019 a las 17:52

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha asegurado que su partido "explorará otras vías diferentes" para intentar formar gobierno de cara a septiembre después de que en la investidura fallida del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se viera que "no era posible un Gobierno de coalición" con Unidas Podemos.



"Unidas Podemos rechazó la oferta generosa y consistente del Gobierno y ahora toca explorar otras posibilidades", ha insistido Narbona que confía en que el resto de fuerzas políticas "demuestre un sentido de responsabilidad para estar dispuestos a hablar con Sánchez" y evitar que España vaya a unas segundas elecciones en noviembre.



En declaraciones a los medios en la sede del partido en Ferraz, Narbona ha explicado que Sánchez se va a dirigir a todos los líderes de los partidos políticos para "abrir un espacio de conversación y aproximación" e intentar alcanzar acuerdos, por lo que les ha instado a "no poder barreras".



Sin embargo, desconoce cuándo se producirán los primeros contactos porque Sánchez es "el que fijará el ritmo de las conversaciones y el contenido". Narbona sí ha confirmado que el Gobierno "este año no tendrá vacaciones" porque es "absolutamente urgente que se supere esta situación en la que estamos".



Para ello, la presidenta del PSOE se ha dirigido al PP y Ciudadanos y les ha recordado que si un partido se abstiene en la investidura de una fuerza contraria "no significa que se haya pactado algo con ese partido", por lo que les ha apelado a tener "responsabilidad" para evitar otras elecciones, puesto que son "partidos constitucionalistas que no quieren que el Gobierno dependa de los independentistas". "Sin embargo, se niegan a contemplar esa posibilidad de abstención", ha añadido.



GOBIERNO SÓLO CON UN PACTO PROGRAMÁTICO



Preguntada por qué le parece la propuesta de Izquierda Unida en la que pide a Unidas Podemos que apoye a Sánchez sólo con un pacto programático, Narbona ha destacado que esa oferta fue "lo que el PSOE ofreció a UP al inicio del último proceso" de negociación, pero ha preferido ser prudente y esperar a ver "hasta dónde cambia la posición de Unidas Podemos" en estos dos próximos meses.



Por eso, Narbona ha invitado al partido de Iglesias a "la reflexión" sobre apoyar un pacto programático después de aclarar que la oferta de un gobierno de coalición con Unidas Podemos "ya no está sobre la mesa". Esta decisión, según ha explicado, se tomó al comprobar que la formación morada considera que los ministerios que ofreció el Gobierno de Sánchez --Sanidad y Consumo, Igualdad y Vivienda-- eran "elementos decorativos". "Son áreas de una enorme importancia social", ha puntualizado.



Además, la presidenta del PSOE ha avisado de que el programa socialista "sigue siendo la oferta programática" que hay sobre la mesa. Un programa "muy similar al de UP que ni siquiera se ha querido sentar a trabajar para ver en dónde se puede podrían hacer cambios".



RONDA DE CONTACTOS CON EL REY



Narbona ha asegurado que el Rey Felipe VI "va a estar el tiempo que considere oportuno" para iniciar una segunda ronda de consultas con los líderes políticos y hacer el encargo de formar Gobierno, pero mientras el PSOE va a intentar conseguir acuerdos para conseguir de nuevo el encargo del Rey.



"Vamos a trabajar para que el hasta ahora candidato Pedro Sánchez puede volver a ser el candidato con los suficientes apoyos para que no haya otras elecciones generales", ha recalcado la presidenta del PSOE para después insistir en que España necesita "ya" un Gobierno que tenga "la capacidad de abordar todas las urgencias que existen" en el país.

