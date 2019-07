El calor sofocante se asienta el fin de semana en todo el país con hasta 40 grados

Actualizada 19/07/2019 a las 15:31

El calor se instalará el fin de semana en todo el país, sobre todo en Andalucía, Aragón, ambas Castillas, Madrid y Extremadura, con valores sofocantes -entre 38 y 40 grados-, que se alargarán hasta el próximo jueves.



"De momento, se trata de un episodio de altas temperaturas, pero hay que estar atentos a la evolución de los próximos días", ha avanzado Delia Gutiérrez, portavoz de la Agencia de Meteorología (Aemet), quien ha asegurado, que hoy por hoy "no se cumplen los requisitos para que sea una ola de calor".



Desde la Aemet se está siguiendo de cerca el episodio para ver su desarrollo, y "todavía no se puede decir, de forma tajante, que los próximos días no se active el protocolo por avisos naranja", ha explicado Gutiérrez.



Para la meteoróloga, se prevén unos días de "mucho calor", con valores muy por encima de lo normal en las Baleares y la península, salvo en todas las franjas costeras, aunque, a partir del jueves, la entrada de un frente atlántico refrescará el ambiente.



Este viernes 17 provincias mantienen activada la alerta naranja en Córdoba y Jaén por máximas de hasta 40 grados, mientras que en Almería, Granada, Sevilla y Huelva (Andalucía), Zaragoza (Aragón), Ávila y Salamanca (Castilla y León), Extremadura y toda Castilla-La Mancha los valores oscilarían entre 36 y 39 grados.



Por capitales de provincia, y en zonas de la mitad norte peninsular, Burgos, Valladolid y Zamora subirán hasta los 35 grados y en Bilbao el termómetro marcará 30 grados, mientras que en el lado contrario, la jornada más fresca la pasarán en A Coruña y Santander con 21 y 24 grados respectivamente.



Por la noche, el valor más alto se registrará en Alicante y Valencia con 23 grados, y en Madrid y Cáceres con 22 grados.



Este sábado los avisos abarcarán más provincias -un total de 19- en amarillo: Granada, Huelva, Sevilla, Huesca, Teruel, Zaragoza, Ávila, Salamanca, Girona, Madrid, Navarra, Badajoz, Cáceres, La Rioja, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo y repetirán -2- en naranja: Córdoba y Jaén.



La Aemet resalta que esta jornada, la presencia de un frente frío poco activo afectará al norte de Galicia y al Cantábrico con algunas lluvias débiles y dispersas acompañado de un descenso de las máximas en la zona, 24 grados en San Sebastián, Santander y Oviedo y 22 grados en A Coruña.



La mínimas también serán muy altas (noches tropicales) en Alicante, Almería y Madrid, donde los registros apenas bajarán de los 24-25 grados, ha advertido Gutiérrez.



El domingo persistirá la canícula en todo el país, y la temperatura más alta se alcanzará en Cáceres, donde en zonas del Tajo y Alagón se llegará a 40 grados.



El lunes puede ser un "día clave" con avisos naranja que abarquen más provincias debido a la persistencia del calor, por lo qué -ha insistido la meteoróloga- "debemos estar muy atentos a esa jornada para ver como evoluciona la situación hasta el miércoles".



A partir del jueves, las predicciones meteorológicas apuntan a un descenso generalizado de las temperaturas y una paulatina recuperación de los valores normales para este época del año, por la entrada de un frente atlántico que inyectará inestabilidad en la atmósfera, ha apuntado Delia Gutiérrez.



En Canarias, y a lo largo de toda la semana, se prevén alisios y probables lluvias débiles en el norte de las islas montañosas, con temperaturas que tenderán a aumentar gradualmente, pero próximas a los valores normales estacionales.



Respecto a los incendios forestales, desde la Aemet han incidido en la importancia de recordar, que las altas temperaturas aumentan el peligro de fuego, y recomiendan extremar las precauciones en las actividades en el campo.



Para este sábado, el riesgo de fuego es "extremo o muy alto" en puntos de Andalucía -sobre todo Huelva, Jaén y Córdoba- en Extremadura, zonas de la cornisa cantábrica, Galicia y de Castilla-La Mancha.

Etiquetas Meteorología

AEMET

Selección DN+