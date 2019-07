Vox propone congelar los sueldos de los ministros hasta que haya gobierno

Actualizada 16/07/2019 a las 15:53

El portavoz parlamentario de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha propuesto este martes a los demás grupos del Congreso que los diputados no cobren los complementos salariales por comisiones hasta el mes de septiembre, cuando arranca "realmente de manera efectiva" el trabajo parlamentario.



Sin embargo, ha reconocido que este planteamiento para no devengar hasta la vuelta del verano esas retribuciones -que oscilan entre los 740 y los 1.516 euros mensuales- no ha tenido una respuesta "muy entusiasta" por parte de los demás portavoces. A partir de ahora estudiará con su asesoría jurídica cómo encauzarla.



EXPOSICIÓN VERBAL EN LA JUNTA DE PORTAVOCES



Espinosa de los Monteros ha lanzado esta propuesta de forma verbal durante la reunión de la Junta de Portavoces del Congreso, coincidiendo con que este mismo martes la Mesa del Congreso ha dado el primer paso para constituir las comisiones parlamentarias que funcionarán durante la XIII Legislatura y que finalmente contarán con 43 miembros, un tamaño que Vox juzga "excesivo" e "inoperativo". A su entender, habría sido preferible que contaran con 29 miembros o 31 como mucho.



En declaraciones a los periodistas tras la reunión de la Junta de Portavoces, Espinosa de los Monteros ha explicado que ha planteado que los diputados que compongan las comisiones "no empiecen a devengar sus complementos salariales hasta que éstas efectivamente empiecen a trabajar".



A su entender, si las comisiones se conforman el 29 de julio pero "luego todo el mundo se va de vacaciones" y "realmente de manera efectiva no empiezan a trabajar hasta septiembre", "como es natural", es entonces cuando debería empezar a cobrarse ese complemento. "Esperamos una respuesta a esta iniciativa aunque no hemos encontrado mucho apoyo o al menos no muy entusiasta en casi ninguno de los grupos", ha manifestado.



El portavoz parlamentario de Vox ha señalado que ahora su grupo verá con su equipo de asesoría jurídica cómo "se puede encauzar jurídicamente la idea de que los políticos que no estén trabajando ya en comisiones, no se pongan a cobrar hasta que comience el trabajo" de las mismas en septiembre.



Los complementos retributivos que propone eliminar Vox oscilan entre los 740 y los 1.516 euros al mes dependiendo y no afecta a todos los miembros de las comisiones sino a quienes ocupen los puestos de las mesas (presidencia, dos vicepresidencias y dos secretarías) o las portavocías o portavocías adjuntas.



CONGELAR EL SUELDO DE LOS POLÍTICOS HASTA QUE HAYA GOBIERNO



Espinosa de los Monteros ha confirmado que su partido está estudiando también la propuesta de que "los políticos no cobren hasta que no se conformen los gobiernos". A su entender, sería un "buen estímulo para no tener a los españoles durante semanas o meses pendientes de acuerdos que se pueden conseguir en cuestión de horas o de días".



Sin embargo, esta propuesta de congelar el sueldo de los políticos hasta que no haya gobierno no ha contado tampoco con gran apoyo por parte de otros grupos. El portavoz del Grupo Popular en el Congreso en funciones, José Antonio Bermúdez de Castro, ha subrayado que "una cosa es el poder Ejecutivo y otra cosa es el Poder legislativo".



"Los diputados forman parte del Poder Legislativo y, con independencia de que haya o no gobierno, tienen actividad parlamentaria", ha aseverado, para añadir que "lo importante" es que este martes han puesto en marcha las comisiones y la Diputación Permanente para poder empezar a controlar el Gobierno. "Eso es lo importante, lo demás no merece pena comentarlo", ha apostillado.



También se ha pronunciado sobre este asunto la vicepresidenta de la Mesa Ana Pastor, que ha destacado que los políticos lo que tienen que hacer es "trabajar" y "dar ejemplo" para que los ciudadanos se ven reflejados en su clase política. "Y no como esta pasando, que los ciudadanos están pensando que los políticos tenemos muy poco sentido común y muy poca cabeza", ha agregado. "Es una chirenada (ocurrencia)", ha comentado jocoso el portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban.



PP Y CS SOBRE RETRASAR LOS COMPLEMENTOS



En cuanto a la propuesta de Vox de que los diputados no cobren los complementos hasta septiembre, Bermúdez de Castro ha afirmado que "lo importante no son los complementos" sino que se ha conseguido "desbloquear" la situación y que los grupos de la oposición puedan empezar a ejercer su labor de control al Gobierno.



Además, Bermúdez de Castro ha recalcado a Vox que es "evidente que a lo largo de agosto va a haber trabajo" en el Congreso y ha recordado que así lo han venido haciendo los diputados del PP en los últimos años.

En este sentido, el dirigente del PP ha recalcado que "lo más importante" de la reunión de este martes es que han conseguido "obligar a rectificar al PSOE" que, a su entender, había llevado "a una parálisis en la actividad parlamentaria" y que "parecía" tener intención de continuar así hasta septiembre.



Por su parte, la portavoz de Cs en el Congreso, Inés Arrimadas, ha señalado, ante esa propuesta de Vox de los complementos, que "desbloqueen" la situación en Madrid y Murcia "porque igual que hay ganas de trabajar en condiciones plenas en el Congreso, también hay ganas de trabajar" en esas dos regiones. "No se puede uno quejar del bloqueo del Congreso y hacerlo en Madrid y Murcia, les pido que salgan de él", ha manifestado.

