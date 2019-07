Iglesias niega que Sánchez le haya vetado para el Consejo de Ministros

Actualizada 16/07/2019 a las 15:09

El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no ha vetado a ningún miembro de su partido para formar parte del Consejo de Ministros, incluido él mismo, pero le ha instado a que explique públicamente si existen "presiones" para que no entren en él.



Iglesias, en una entrevista en La Sexta, ha atribuido la reticencia de Pedro Sánchez a formar un gobierno de coalición con Unidas Podemos a que los "banqueros" y las "empresas del Ibex" están "presionando" al candidato del PSOE a la presidencia, y que esta es la única razón que explica los "bandazos" en las negociaciones.



"Nadie nos ha planteado en ningún momento que nosotros no tengamos que estar en el Consejo de Ministros", ha recalcado Iglesias, tras recordar que para elegir enteramente la conformación del Gobierno "hay que tener mayoría absoluta", algo con lo que el PSOE no cuenta y que, a su juicio, le obliga a "sentarse y negociar".



Un día después de que Sánchez anunciara que daba por rotas las negociaciones con Unidas Podemos, Iglesias se ha mostrado dispuesto a negociar "hasta el último minuto" con el PSOE para sacar adelante un gobierno conjunto, pero ha reclamado a su presidente que "si tiene vetos con ciertas personas que lo explique".



"Si Pedro Sánchez sale públicamente diciendo que no puede estar a malas con los bancos y con las empresas del Ibex incluyendo a Pablo Iglesias (en el Gobierno), que lo diga públicamente", ha insistido el secretario general de Unidas Podemos.



Preguntado por su intención de ocupar el cargo de vicepresidente, Iglesias ha repetido en numerosas ocasiones que Sánchez nunca le dijo directamente: "tú no puedes estar", por lo que mantiene su deseo de "jugar un papel" en el futuro Gobierno. Eso sí, "a las órdenes del presidente del Gobierno", ha aclarado.

