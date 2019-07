Podemos ya mira a septiembre para la coalición ante el "retroceso" del PSOE

Actualizada 09/07/2019 a las 11:18

La portavoz parlamentaria de Unidas Podemos, Irene Montero, confía en que si no es posible un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez tras los "retrocesos" de la oferta programática del PSOE, en septiembre sí se podrá pactar un gobierno de coalición con la formación morada.



Montero ha descrito la propuesta de los socialistas como "un documento de corta y pega" del programa electoral del PSOE, que además adolece de "retrocesos" porque ni siquiera incluye medidas que Unidas Podemos ya pactó para los frustrados presupuestos generales del Estado con el objetivo de regular el precio de los alquileres, bajar la factura de la luz o blindar las pensiones.



En declaraciones en los Cursos de Verano de la Universidad Complutense, en la localidad madrileña de San Lorenzo de El Escorial, la diputada ha criticado que el PSOE haya facilitado a la prensa ese documento antes de entregárselo este martes al líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, en la reunión que mantendrá este mediodía en el Congreso con el candidato socialista y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.



Ha anunciado que Iglesias va a trasladar a Sánchez su propia propuesta y, aunque se ha mostrado optimista y ha proclamado "ojalá le convenza", a renglón seguido ha apuntado que "si no es así" será en septiembre cuando "negociaremos un gobierno de coalición", que es la fórmula que siempre ha defendido Unidas Podemos, ya en una segunda sesión de investidura.



Montero ha asegurado que "la gente está muy harta" de que no haya avances para la investidura por la "incapacidad negociadora de quien tiene que liderar los acuerdos", es decir, del PSOE, partido al que ha exhortado a replantarse su "posición inamovible" con su apuesta por un Gobierno monocolor.



Con los "claros retrocesos", ha insistido, que contiene su oferta programática, ha advertido que el PSOE se arriesga a una "investidura fallida" el próximo día 22 porque cambia la "negociación y acuerdo" que piden los españoles por las "amenazas y presiones para que casi cualquiera" haga presidente a Pedro Sánchez y además "acaparando todos los sillones".

Etiquetas Pactos de Gobierno

