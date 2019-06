El Gobierno no se mueve: rechaza ministros de Podemos y pide la abstención de PP y Cs

Actualizada 25/06/2019 a las 14:51

La vicepresidenta en funciones del Gobierno, Carmen Calvo, ha insistido este martes en su petición a PP y Ciudadanos para que se abstengan en la investidura de Pedro Sánchez, mientras que a Podemos le ha recordado que la proporcionalidad con la que quiere entrar en el Ejecutivo no es la "fórmula de la democracia".



En declaraciones a la prensa antes de la reunión de instituciones del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, la vicepresidenta ha mandado un mensaje a PP y Ciudadanos para que no se conviertan en un "obstáculo" para España y les ha pedido que apuesten por "la estabilidad y la gobernabilidad" y "nada más", en referencia a que "abran paso" a un gobierno de Sánchez.



Así, ha recordado que en 2016 la investidura de Mariano Rajoy salió adelante gracias a la abstención del PSOE, tras un "esfuerzo interno". "Casado tiene que ir a la hemeroteca y Rivera tiene que ver que lleva a su partido literalmente a la extrema derecha", ha afeado Calvo, quien ha subrayado que su partido se encuentra en el sitio central y "mayoritario" en el país. "Es el sitio donde se puede gobernar un país en Europa. Todos tienen que reflexionar", ha recalcado.



LA PROPORCIONALIDAD NO ES LA "FÓRMULA DE LA DEMOCRACIA"



Con respecto a la exigencia de Podemos de entrar en el gobierno ocupando un número de ministerios proporcional a los escaños cosechados en las elecciones, Calvo ha enfriado esta posibilidad asegurando que ésta no es la "fórmula de la democracia" y la suma con Podemos "no da mayoría absoluta". "Es la realidad pura y dura", ha dicho.



Por ello, la dirigente socialista ha defendido que hay "múltiples maneras" de llegar a acuerdos y ha recalcado que con la formación de Pablo Iglesias quiere compartir "objetivos importantes".



Así, ha defendido que la oferta del PSOE al partido 'morado', que consiste en ocupar cargos intermedios sin entrar en el Consejo de Ministros, es "respetuosa, razonable y buena para el trabajo". Pone en valor que esta propuesta incluye un calendario de objetivos en el Parlamento.



Ante la negativa que ha venido expresando Iglesias, Calvo ha pedido que "todos" los dirigentes políticos se sitúen en una posición "razonable y constructiva".

