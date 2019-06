El nuevo alcalde de Madrid conforma un nuevo Gobierno, por el momento sin Vox

Actualizada 16/06/2019 a las 12:25

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha firmado este domingo el decreto de formación de su Gobierno, en el que figura como vicealcaldesa Begoña Villacís (Ciudadanos) y por el momento no se recogen cargos de Vox, aunque fuentes del PP han explicado que la asignación de responsables de distritos no es definitiva ya que será modificada para dar entrada al partido de extrema derecha.



El reparto deja al PP con cinco áreas de Gobierno y la portavocía, y cuatro para Ciudadanos; y otorga al PP doce concejales presidentes de distrito, frente a los nueve para Ciudadanos, según recoge el Ayuntamiento en una nota de prensa que comunica los nombramientos anunciados por Almeida.



El reparto anunciado este domingo y que Almeida firmó a última hora del sábado, da al PP cinco áreas de Gobierno y la portavocía, y cuatro áreas de gobierno a Ciudadanos, mientras que el PP tiene doce concejales presidentes de Juntas de Distrito y nueve son para Ciudadanos, dice el Ayuntamiento en una nota de prensa.



A pesar de que varios medios señalan que Vox podría estar al frente de los distritos de Salamanca, Chamberí y Usera, por el momento desde el partido de José Luis Martínez-Almeida no informan de qué distritos cambiarán de manos.



La pretensión de Vox es obtener un poder proporcional al que aportaron al pacto de Gobierno, en el que tres de sus cuatro ediles eran imprescindibles para que Manuela Carmena no repitiese.



Los nombramientos han sido decididos y anunciados por Almeida, dice la nota, "con el objeto de trabajar desde el primer momento al servicio de los madrileños".



Según el decreto del nuevo alcalde, la estructura administrativa del Ayuntamiento de Madrid para la legislatura 2019–2023 queda de la siguiente forma:

Vicealcaldía: Begoña Villacís Sánchez. Cs

Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte: Andrea Levy. PP

Área de Gobierno de Desarrollo Urbano: Mariano Fuentes. Cs

Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias: Inmaculada Sanz Otero. PP

Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo: Miguel Ángel Redondo Rodríguez. Cs

Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad: Borja Carabante. PP

Área de Gobierno de Hacienda y Personal: Engracia Hidalgo. PP

Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social: Silvia Saavedra. Cs

Área de Gobierno de Obras y Equipamientos: Paloma García. PP

Los concejales presidentes de Juntas de Distrito -en cuatro casos encargadas a una misma persona- son:

Distritos de Centro y Salamanca: José Fernández Sánchez. PP

Distrito de Arganzuela: Cayetana Hernández de la Riva. PP

Distritos de Retiro y de Hortaleza: Santiago Saura. Cs

Distrito de Chamartín: Sonia Cea Quintana. PP

Distrito de Tetuán: Blanca Pinedo Texidor. PP

Distrito de Chamberí: Javier Ramírez Caro. PP

Distrito de Fuencarral-El Pardo: Javier Ramírez Caro. PP

Distrito de Moncloa-Aravaca: Loreto Sordo Ruiz. PP

Distrito de Latina: Alberto Serrano Patiño. Cs

Distrito de Carabanchel: Álvaro González López. PP

Distritos de Usera y de Puente de Vallecas: Borja Fanjul Fernández-Pita. PP

Distrito de Moratalaz: Almudena Maíllo del Valle. PP

Distrito de Ciudad Lineal: Ángel Niño Quesada. Cs

Distritos de Villaverde y de Villa de Vallecas: Concepción Chapa Monteagudo. Cs

Distrito de Vicálvaro y de San Blas-Canillejas: Martín Casariego Córdoba. Cs

Distrito de Barajas: Sofía Miranda Esteban. Cs

Está previsto que este lunes a las 10:00 horas se celebre la primera reunión de la Junta de Gobierno.

Selección DN+