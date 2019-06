Actualizada 16/06/2019 a las 15:47

El ministro de Fomento en funciones y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha asegurado que "en absoluto" existe un "veto" a que miembros de Unidas Podemos entren en el Ejecutivo que tiene que diseñar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.



Asimismo, ha instado a Ciudadanos a que "asuma su papel": "Debería reflexionar y sobre todo en el horizonte de una investidura para España, donde creo que lo importante es que el Gobierno de España sea un gobierno sin ataduras".



Así se ha pronunciado Ábalos este domingo a preguntas de los periodistas tras asistir en representación del Gobierno -junto al titular de Agricultura, Luis Planas- a la investidura del socialista Ximo Puig como presidente de la Generalitat Valenciana.



Ábalos ha afirmado que la composición del Ejecutivo valenciano -que va a estar formado por miembros de PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem- "es una situación totalmente distinta y una experiencia totalmente distinta" a la que se puede dar a nivel estatal.



"Esto no es sino la renovación y ampliación de un acuerdo que ya se planteó en la legislatura anterior, en la legislatura valenciana, fruto de la experiencia y fruto de la propia convalidación electoral surge este acuerdo que incluye a una fuerza que apoyó pero no estaba en el gobierno. En este caso da un paso más y se incorpora al gobierno", ha opinado a este respecto.



"Por tanto -ha continuado- no es sino una consecuencia natural de todo un proceso político que se ha vivido en la Comunitat Valenciana, algo que a nivel de Estado no da ninguna de sus circunstancias, porque ni tenemos esa experiencia previa ni por desgracia somos capaces de sumar una mayoría absoluta como ocurre en la Comunitat Valenciana".



Inquirido por si existe un "veto" a la entrada de Podemos en el Gobierno central, ha respondido que "en absoluto": "Esto es una competencia del presidente, la configuración de un eventual gobierno, pero evidentemente no hay ningún tipo de veto". "Lo que tiene que haber es una consideración sobre el papel que en estas circunstancias debe tener el Gobierno de España", ha agregado.



PACTOS DE DERECHAS EN LOS MUNICIPIOS



Se ha pronunciado también el secretario de organización del PSOE sobre la jornada de composición de los ayuntamiento de este pasado sábado, sobre la que ha dicho que los socialistas están "muy satisfechos": "Ya lo estuvimos con el resultado electoral, donde claramente fuimos la primera fuerza municipalista, y en este caso además de ser la formación que más concejales tiene somos también la que gobierna en la mayor parte de las ciudades de más de 100.000 habitantes".



En este sentido, ha destacado que a los socialistas les "llama la atención" lo que ha calificado como "ley de hierro" que "ha fijado Cs", con la que, a su juicio, "ha llevado el veto al PSOE hasta las últimas consecuencias e incluso ha primado este veto sobre las propias expectativas de la formación, renunciando a un papel que le hubiera podido corresponder si hubiera contribuido a la moderación y el equilibrio, como debe hacer cualquier fuerza centrista que lo que busca es el encuentro y no el extremo".



Para Ábalos, el partido de Albert Rivera "se ha traicionado a sí mismo" y "ha priorizado esta estrategia, que ha recibido incluso contestación en sus propias filas, como así hemos visto en algunos municipios donde el pacto de la derecha no ha funcionado pese a las presiones de la dirección nacional".



Por ello, ha subrayado que "estamos a tiempo todavía de que cada uno asuma su papel". "Ahora viene otra fase de gobiernos autonómicos, creo que la experiencia para Ciudadanos ha sido muy negativa y que debería reflexionar, y sobre todo en el horizonte de una investidura para España, donde creo que lo importante es que el Gobierno de España sea un gobierno sin ataduras", ha concluido.

