Actualizada 30/05/2019 a las 20:27

El presidente del Círculo de Economía, Juan José Brugera, ha sostenido que "empieza a notarse" la pérdida de poder económico en Cataluña por la situación política catalana, según ha dicho en la inauguración de la XXXV reunión del Círculo de Economía, acompañado por el presidente de la Generalitat, Quim Torra.



"Resulta fundamental entender que, si bien no se han hecho realidad aquellos augurios que presagiaban una caída radical de la actividad económica en Cataluña, la pérdida de poder económico empieza a notarse", ha razonado Brugera.



Ha defendido que esta pérdida de poder económico puede conllevar "un cierto deterioro de la actividad económica", inquietud que ha remarcado que preocupa al Círculo de Economía desde hace tiempo.



Ha defendido que, por los acontecimientos de los últimos años en Cataluña, "urge" diseñar una hoja de ruta compartida entre agentes públicos y privados para abordar proyectos de gran envergadura y recuperar poder económico desde Cataluña.



También ha abogado por dar pasos en la "búsqueda de una salida consensuada" al conflicto político y abordar la gestión de aspectos básicos para la ciudadanía, como la calidad de los servicios públicos, para evitar que se vaya enquistando el malestar social, según él.



"Creemos que es fundamental priorizar lo que se viene a llamar el Gobierno de las Cosas. La orientación a menudo única al conflicto político nos lleva a debilitar aquella acción de gobierno en cuestiones que afectan en el día a día de la ciudadanía", ha subrayado.



TERCERA VÍA



Brugera ha señalado, como grandes temas a abordar, la salida del conflicto político catalán y la necesidad de acompasar la lucha contra el malestar social y el deterioro de la política tradicional con el mantenimiento de los equilibrios macroeconómicos y la inversión.



Ha sostenido que el año transcurrido no ha hecho más que confirmar la necesidad de avanzar en la orientación de las propuestas del Círculo y que abogan por no caer en el fatalismo y en la idea de que lo único que hay por delante es el deterioro de la convivencia cívica, la polarización política y la desconfianza empresarial en Catalunya.



También ha recordado que la encuesta del CEO del 10 de mayo indicaba que la opción mayoritaria entre la ciudadanía es la que se conoce como tercera vía: "Más de la mitad de los encuestados se manifestaban en esta línea, claramente por delante de los partidarios de la independencia y muy alejados de quienes aspiran a un retroceso en nuestro nivel de autogobierno".



EUROPA



Brugera ha señalado que la reunión llega en un momento de gran relevancia y tras un ciclo electoral que ha renovado las instituciones a todos sus niveles, y por ello la ha considerado "excelente" para pensar unos años de retos y complejidades.



También ha recordado que para la reunión de este año, que se celebra bajo el lema 'Un mundo desordenado: Economías en transición, democracias en peligro', se ha elaborado un documento con consideraciones orientadas a Europa: "Solo a nivel supranacional podremos hacer frente al extraordinario reto de gobernar la globalización, conducir la revolución tecnológica y reducir la desigualdad".



En referencia al documento, ha señalado que en los próximos cinco años se debe reforzar el papel de la Unión Europea para dar respuesta a aquellas inquietudes ciudadanas que no pueden ser plenamente abordadas a nivel exclusivamente nacional, como inmigración, seguridad y medio ambiente.



"España, su política y su sociedad, tiene la gran oportunidad de asumir un papel más relevante en las instituciones europeas. Y, a su vez, Europa necesita voces como la nuestra para alcanzar los objetivos antes señalados", ha destacado del documento.

