Ciudadanos se abre a acuerdos con socialistas que "renieguen" de Sánchez

Actualizada 28/05/2019 a las 14:49

El secretario general de Ciudadanos, José Villegas, ha afirmado este martes que "lo normal" tras las elecciones municipales y autonómicas del domingo es que su partido llegue a acuerdos con el PP para gobernar en comunidades y municipios, pero también se ha abierto a posibles pactos con candidatos socialistas que "renieguen" de las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez.



Así lo ha explicado en rueda de prensa en la sede de Cs tras la primera reunión del comité nacional de negociación para la formación de gobiernos autonómicos y locales, donde ha dicho que por ahora no se han iniciado conversaciones en ningún territorio. Según ha indicado, en cada comunidad autónoma y en los municipios más importantes se crearán comités territoriales que llevarán a cabo las negociaciones "de forma coordinada" con el comité nacional.



Villegas ha manifestado que el objetivo de Ciudadanos en esta "nueva era" es que se apliquen políticas nuevas en los futuros gobiernos basadas en los programas electorales de la formación naranja. Fundamentalmente, las relativas a "la bajada de impuestos, la regeneración democrática, la unión y la igualdad de los españoles y la protección de las familias".



El secretario general de Ciudadanos considera que la mejor forma de que se apliquen esas medidas es formando parte de los futuros gobiernos. Sin embargo, ha aclarado que tampoco excluye "apoyar gobiernos desde fuera" en algunos municipios o comunidades.



SOCIALISTAS QUE APOYEN APLICAR EL 155 EN CATALUÑA



Aunque ha recordado que en campaña Ciudadanos dijo que sería "muy difícil" alcanzar pactos postelectorales con "el PSOE de Sánchez", ha señalado que habrá que ver si en algún sitio "hay alguien que reniegue de las políticas de Sánchez, de los pactos con separatistas y populistas" -en alusión a Podemos- "y que crea que es hora de aplicar el (artículo) 155 (de la Constitución) en Cataluña".



"Si hubiera alguien en algún sitio, ahora mismo no lo vemos, también se podría hablar. Pero lo normal es que lleguemos a acuerdos con el PP", ha afirmado. En este momento ven "complicado" alcanzar pactos con el PSOE porque "Sánchez gobierna el PSOE y el PSOE es Sánchez hoy en día", según ha recalcado.



El dirigente 'naranja' ha dicho que no pretenden pedir una "inmolación" a los candidatos socialistas que aspiren a pactar con Cs. Simplemente, "cuando tengamos un acuerdo, vamos a pedir que haya una coherencia" con esos principios de "unión e igualdad de todos los españoles", ha agregado.



En su opinión, "lo lógico" es que el apoyo a esos principios y el rechazo a los pactos con Podemos y con las formaciones independentistas quede plasmado por escrito en el mismo acuerdo de gobierno que firmarían las dos partes.



Sobre la aplicación del 155 en Cataluña, "una de las discrepancias con Pedro Sánchez en política territorial", ha afirmado que Ciudadanos sigue viendo necesario aplicar ya esta medida y, por lo tanto, "será una de las condiciones" que tendrán que aceptar los socialistas que deseen un acuerdo con el partido naranja.



"Creemos que no se puede aguantar ni un minuto más el pulso de los separatistas en Cataluña, no se puede permitir que los golpistas sigan adelante con sus políticas de ruptura desde el Gobierno de la Generalitat, sin respetar la Constitución y el Estado de Derecho y teniendo como único objetivo la ruptura de España", ha subrayado.



MURCIA, ARAGÓN, CASTILLA Y LEÓN Y MADRID



El secretario general ha evitado referirse a casos de comunidades autónomas concretas por las que se le ha preguntado, negándose a adelantar cuál será la posición Ciudadanos en Murcia, Aragón, Castilla y León o Madrid, donde podrían pactar tanto con el PP como con el PSOE.



En relación con las declaraciones del candidato de Cs a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, sobre el fin de una etapa y la necesidad de un cambio en esta comunidad -donde el PP gobierna desde 1987-, Villegas ha dicho estar de acuerdo con él en que "se ha acabado una era, la del bipartidismo", y que ahora Cs tendrá un papel fundamental en muchos gobiernos autonómicos y locales.



"Pero eso no prejuzga cuáles van a ser los pactos", y "a día de hoy no hay posibilidad de decir en un sitio determinado estamos más cerca de un partido o de otro", ha aclarado.



En cuanto al hecho de que algunas comunidades estén gobernadas por un mismo partido desde hace mucho tiempo, no cree que deba ser necesariamente un factor decisivo a la hora de decidir con quién pacta la formación naranja, como sí lo fue en Andalucía, donde exigían un cambio para poner fin a los gobiernos socialistas.



El dirigente de Cs ha declarado que comenzarán "de inmediato" las conversaciones con el PP y con el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, para establecer el procedimiento de negociación tras los comicios municipales y autonómicos. Pero ha avisado de que las negociaciones no serán rápidas y que en algunos sitios serán "largas y dificultosas".



ACUERDOS "CENTRADOS, LIBERALES Y MODERADOS"



En varias ocasiones, Villegas ha mencionado como modelo a seguir la negociación con el PP en Andalucía, donde Ciudadanos comparte el poder en el Ejecutivo presidido por el 'popular' Juanma Moreno. Aunque Vox firmó un acuerdo con el PP por el cual apoyó la investidura de Moreno, esta formación no entró en la Junta y Cs no tuvo que reunirse con ella.



El dirigente de Cs ha reiterado que lo que buscarán en los distintos municipios y comunidades es alcanzar "acuerdos centrados, liberales y moderados" con partidos que "estén cerca de esa moderación y del liberalismo", ya que "con los extremos es más complicado".



Por eso, con quien ven más "coincidencias posibles" es con el PP y "en algún caso con el PSOE", mientras que Vox "tendrá que decidir si apoya o no" los distintos pactos en los que participe la formación naranja. "Ya lo hemos ejecutado en Andalucía y, en principio, va a ser lo que se haga en estos múltiples procesos de negociación", ha añadido.



Por último, en el ámbito de la política nacional, Villegas ha recalcado que Ciudadanos no va a pactar "en ningún caso" con Sánchez y cumplirá su compromiso de que sus votos no sirvan para hacerle presidente, "ni por activa, ni por pasiva". "Vamos a ser la oposición a ese (futuro) Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias", ha asegurado.

Selección DN+