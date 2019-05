Actualizada 27/05/2019 a las 01:05

Los denominados 'espacios de cambio' han perdido sus principales bastiones: Madrid y Barcelona, pero también A Coruña, Zaragoza, Ferrol y Santiago y solo mantendrán Valencia y Cádiz.



Manuela Carmena dirá adiós al Ayuntamiento de Madrid, ya que, aunque su formación, Más Madrid, ha ganado las elecciones con 19 concejales, no llega a la mayoría -29- ni aunque sume los ocho del PSOE, por lo que, si llegan a un acuerdo, el PP (15 concejales), apoyada por Ciudadanos (11) y Vox (4), recuperaría la Alcaldía, con José Luis Martínez Almeida.



En Barcelona hay un empate entre ERC y Barcelona en Comú a diez ediles, mientras que el PSOE obtiene ocho, la plataforma de Ciudadanos, seis, cinco para Junts y dos para el PP.



Con esos resultados, es difícil augurar quien podrá gobernar si Ada Colau, de Barcelona en Comú, o Ernest Maragall, de ERC y con quienes pactarán para llegar a los 21 votos a favor de una de esas dos opciones.



En Valencia, el alcalde Joan Ribó, podrá revalidar el mandato municipal otros cuatro años, al haber conseguido 10 concejales Compromìs, uno más que en 2015, si le apoyan los siete ediles del PSOE, dos más que en las anteriores.



El PP ha perdido dos ediles y ahora tiene ocho, los mismos que ha ganado Vox, mientras que Ciudadanos mantiene los seis que tenía, escrutado el 85 por ciento.



Pedro Santisteve, regidor de Zaragoza, no volverá a ocupar ese cargo, ya que Zaragoza en Común logra tres asientos en el Pleno municipal y dos, Podemos-Equo, frente a los nueve que consiguieron en 2015 cuando ambas formaciones se presentaron juntas.



Aunque el PSOE es la primera fuerza con diez concejales, PP, Ciudadanos y Vox podrían reeditar su pacto andaluz y recuperar la capital de Aragón con ocho, seis y dos regidores cada uno, con unos resultados que dejan fuera a CHA, que contaba con dos concejales en 2015.



El Cádiz de José María González, "Kichi", salva los muebles de las "ciudades del cambio" ya que su partido, Adelante Cádiz, se ha quedado con 13 concejales, a uno de la mayoría absoluta, frente a la caída del PP, que ha pasado de 10 a seis escaños, los cinco del PSOE y los tres de Ciudadanos.



Los socialistas podrán gobernar en Santiago si logran el apoyo de Compostela Aberta, ya que han obtenido diez escaños, seis más que en los anteriores comicios, mientras que la formación del actual alcalde, Martiño Noriega, ha perdido la mitad de concejales, al pasar de los diez actuales a cinco.



El BNG mantiene sus dos y el PP pierde uno y se queda con ocho, cuando va escrutado más del 94 por ciento.



En A Coruña, el PP y el PSOE han empatado a nueve ediles, y Marea Atlántica tiene seis, cuatro menos que en el anterior mandato municipal, dos el BNG y uno Ciudadanos, por lo que su alcalde, Xulio Ferreiro no repetirá.



Tampoco lo hará el del Ferrol, Jorge Juan Fernández, de Ferrol en Común, que ha perdido la mitad de sus concejales hasta quedarse con tres.



El PP ha conseguido ser el partido más votado, con 12 escaños, pero le falta un escaño para la mayoría absoluta y es difícil que encuentre un aliado entre los 8 concejales del PSOE y dos del BNG.



En Zamora, la única capital de provincia que controla IU, Francisco Guarido amplía su mayoría y consigue la absoluta, con 14 concejales, lejos de los seis del PP, tres del PSOE y dos de Ciudadanos.

