Rivera, entre insultos en el pueblo de Josu Ternera: "No nos callarán"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha acudido a la localidad vizcaína de Miravalles, pueblo del ex dirigente de ETA recientemente capturado, Josu Ternera, con motivo de la campaña que llaman "gira de la libertad".Durante su paseo por el pueblo, Rivera ha escuchado gritos y abucheos, así como acusaciones de "fascista". Más tarde, durante su discurso, el político ha roto un cartel de apoyo a Josu Ternera y ha asegurado que "si no nos habéis callado con tiros no nos vais a callar con sirenas".

ATLAS