Rubalcaba recibe un adiós multitudinario y emocionado

12/05/2019 a las 06:00

Una pregunta recorría este sábado las conversaciones de socialistas de distintas generaciones, reunidos en el palacio del Congreso de los Diputados para despedir a Alfredo Pérez Rubalcaba. "¿A quién vamos a llamar ahora?". El exvicepresidente del Gobierno, exsecretario general del PSOE y exministro del Interior y de Educación, entre otros destacados cargos, era para muchos un referente en el partido, pero un referente cercano, accesible, siempre dispuesto. "El médico de guardia, el 112, el teléfono de la esperanza", resumía consternado el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.



El fallecimiento, este viernes, de un hombre al que prácticamente nadie duda hoy en describir como "de Estado" ha dejado un potente sentimiento de orfandad en su partido, pero también fuera de él. El expresidente del Gobierno, Felipe González, que lo incorporó a todos sus ejecutivos, lo describió bien. "Tengo esa sensación de perder a un amigo y que de pronto se rompa una conversación que merecía la pena continuar, como en los últimos 40 años", dijo con lo ojos empañados por las lágrimas. "Lo echo de menos ya y estoy seguro de que lo voy a echar de menos".



Los rostros de los Reyes Juan Carlos y Sofía, que acudieron a honrar su memoria a la capilla ardiente instalada en la Cámara Baja, después de que el viernes lo hicieran don Felipe y doña Leticia, fueron también elocuentes. El exlíder de los socialistas siempre tuvo hilo directo con el antiguo Monarca y su papel en la oposición para que la abdicación en Felipe VI se produjera sin incidentes fue crucial, tanto como la del entonces presidente, Mariano Rajoy. El agradecimiento, ayer fue palpable. Claramente emocionado, el exjefe del Estado expresó su pésame a Pilar Goya, mujer del exlíder socialista y, tras pasar cinco minutos de respetuoso silencio sentado frente a su ataúd, se despidió de él con una inclinación de cabeza. Los más cercanos a Rubalcaba -autor de la Logse, muñidor de acuerdos clave en el Gobierno y la oposición, actor sustancial en el final de ETA- aseguran que él jamás habría imaginado que a su muerte le rendirían semejantes honores. Y mucho menos que miles de personas harían cola alrededor de la Cámara baja o que irrumpirían en un sonoro y largo aplauso al ver pasar su coche fúnebre. "Siempre había que decirle: 'la gente te quiere más de lo que piensas'", recordaba hoy la que fuera su número dos y gran amiga Elena Valenciano.



"Algo así con alguien que no ha sido presidente, como Adolfo Suárez, sólo lo recuerdo con Tierno Galván", apuntaba otro veterano. Unidos por un día Quizá sea un espejismo o flor de un día, pero lo cierto es que el experimentado político, dedicado ya en los últimos años a su otra gran pasión, la enseñanza, logró hoy lo que no pudo conseguir en vida, la unidad de su formación. Porque apenas faltó un socialista en el Congreso. Que aún hay heridas abiertas entre el PSOE clásico, al que Pedro Sánchez se enfrentó en la batalla por la secretaría general, es obvio. Por eso hoy también fue posible oír un sentido lamento: "Esto certifica el fin de una época y de una forma de entender la política". Sin embargo, incluso los más críticos admitieron que no es posible poner un 'pero' al comportamiento de la actual dirección en estos días.



El viernes, Pedro Sánchez decretó 28 horas de luto oficial, suspendió por el mismo tiempo todos los actos de campaña para las elecciones del día 26, hizo colgar de la sede de Ferraz una gigantesca fotografía de Rubalcaba con un "gracias, Alfredo" y habilitó un libro de condolencias. Ayer, de nuevo, se mantuvo en todo momento,como otros miembros destacados de su ejecutiva y su Gobierno,en el salón de los pasos perdidos donde la jornada anterior se había instalado el féretro de su antecesor cubierto por la bandera de España y la del PSOE. El jefe del Ejecutivo en funciones incluso se acercó a saludar específicamente a dos veteranos que de manera evidente habían buscado esquivarle, Alfonso Guerra, que en no pocas ocasiones ha expresado sus recelos hacia la política de Sánchez con Cataluña, y Manuel Chaves, que convocado por la exportavoz del Gobierno Rosa Conde, acudió junto a un nutrido grupo de ministros de González -Pedro Solbes, José Barrionuevo, Joaquín Almunia, Matilde Fernández, José Luis Corcuera, Consuelo Rumí, Narcis Serra, Luis Atienza y Angeles Amador- a despedir a su excompañero.



Estaban distanciados, pero Sánchez era perfectamente consciente de la valía de Rubalcaba y por eso el pasado diciembre le llamó para proponerle ser el candidato del PSOE a la alcaldía de Madrid. "No, gracias", fue su respuesta. "Era el mejor y había que intentarlo", justificaban días después en la dirección socialista. No habría sido raro, por otro lado, que a la larga hubiera habido reconciliación. En su carrera, el veterano político tuvo muchos enemigos internos que luego acabaron siendo amigos y que acudían a él para pedirle consejo. Fue el caso, por ejemplo, de la expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, con quien estuvo enfrentado en los congresos de 2012 (el que él ganó a Carme Chacón) y 2014 (el que Sánchez ganó a Eduardo Madina) y con la que ahora mantenía largas conversaciones telefónicas.

