Iglesias ofrece un Gobierno de coalición "sin arrogancia" ni "líneas rojas"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha mostrado este lunes su disposición a dialogar con Pedro Sánchez "sin líneas rojas, sin ultimátums y sin arrogancia" para formar un Gobierno de coalición que inaugure "una nueva etapa de colaboración entre progresistas".



Iglesias ha mantenido esta posición durante su intervención inicial en la reunión del Consejo Ciudadano Estatal (CCE) convocada para analizar el resultado de las elecciones del pasado 28 de abril, en las que Unidas Podemos pasó de tercera a cuarta fuerza parlamentaria.



El líder de Podemos ha reconocido que ese Gobierno de coalición debería estar liderado "claramente" por el PSOE, pero ha insistido en que, en su opinión, España necesita un pacto entre varias fuerzas para garantizar "la estabilidad".



Iglesias, que trasladará mañana esta propuesta a Pedro Sánchez en su reunión en La Moncloa, ha dicho ser consciente de que, para entenderse, todos deben ceder y escuchar "con humildad".



También ha dejado claro que serán los inscritos quienes tengan la última palabra sobre los pactos, por lo que en caso de alcanzar un acuerdo con el PSOE, la formación morada convocará una consulta a su militancia.



Iglesias ha reconocido que la iniciativa para formar ese gobierno le corresponde al PSOE, que además ya ha manifestado el deseo de gobernar en solitario.



Pero ha avisado a Sánchez de que "un gobierno sostenido solo por los 123 escaños del PSOE" no gozaría de estabilidad.



"A España no le viene bien una situación parlamentaria como la que hemos vivido en el último año", ha dicho el líder del partido morado, que también ha instado a iniciar conversaciones con partidos democristianos y con fuerzas implantadas únicamente en un territorio como los valencianos de Compromís.



Además, Pablo Iglesias ha cuestionado a quienes dentro del partido se oponen a que Podemos gobierne con el PSOE porque creen, ha dicho, que desde el gobierno no se pueden cambiar las cosas.



"Si no se puede cambiar nada desde el Gobierno, ¿cómo es posible que la CEOE haya pedido que Unidas Podemos no esté en el Gobierno?", se ha preguntado Iglesias, que ha respondido que "a lo mejor, desde incluso una posición modesta, hay algunas cosas que se pueden cambiar".



Además, el líder de Podemos ha recordado que durante la campaña han sido explícitos en que se presentaban a las elecciones "para gobernar" y ha enfatizado que el partido debe "ser honesto" con sus electores.



Y ha insistido además ante el máximo órgano de dirección de Podemos en que su función es convencer a Pedro Sánchez y al PSOE de que España necesita medidas progresistas de verdad.



En cuanto a los resultados de Podemos, Iglesias ha atribuido la fuerte caída de votos y escaños a las disputas internas gestionadas de forma "deficiente", pero también a otros elementos entre los que ha citado el maltrato mediático o el daño irreparable que han provocado en la formación las cloacas del Estado.



También ha mencionado que la existencia de Vox ha llevado a muchos votantes a posicionarse con el PSOE mientras que el conflicto catalán ha llevado a muchos electores de ese territorio a optar por un voto más "identitario".



Iglesias ha llamado además la atención sobre que una mayoría progresista está demandando "colaboración" y ha considerado "vergonzoso" que haya tanto "recelo y desconfianza" entre dos fuerzas que comparten mucho en sus programas.



Y ha admitido que desde una "posición modesta" se pueden cambiar muchas cosas.

