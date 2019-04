Ciudadanos ficha a Ángel Garrido, expresidente madrileño por el PP

Actualizada 24/04/2019 a las 15:20

El candidato de Ciudadanos (Cs) a la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha anunciado que el expresidente madrileño del PP Ángel Garrido se incorpora a la lista de Cs en la Comunidad de Madrid.

Ciudadanos ha convocado inicialmente una rueda de prensa con el secretario general del partido, José Manuel Villegas, para hacer el anuncio de este fichaje aunque finalmente ha sido el líder de la formación en Madrid y candidato a la Comunidad, Ignacio Aguado, el que ha dado las explicaciones. En la rueda de prensa ha aparecido con el exdirigente.



Garrido dejó la Presidencia el pasado 11 de abril para poder ir en las listas del PP al Parlamento Europeo, en el número 4, un paso que daba después de que el PP decidiera que no fuese el candidato a la Comunidad de Madrid.

Según ha señalado en varias ocasiones el exdirigente, a Garrido no le había sentado del todo bien en un principio la decisión tomada por el presidente del PP, Pablo Casado. "A todos cuando nos dicen algo que no es lo que esperamos uno tiene un minuto malo, y yo lo tuve. Me hubiera gustado que hubiera sido bueno", admitió en una entrevista.

