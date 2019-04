La Junta Electoral impide a A3 hacer el debate por incluir a Vox

Actualizada 16/04/2019 a las 17:57

La Junta Electoral Central (JEC) ha reclamado cambios para el debate electoral que ha organizado Atresmedia para la próxima semana y al que ha prometido acudir el presidente Pedro Sánchez, ya que considera que su diseño actual es contrario al principio de proporcionalidad porque la presencia de Vox no está justificada y debe mejorarse la compensación a las formaciones excluidas.



Atresmedia anunció para el día 23 un debate a cinco con los cabezas de lista del PSOE, PP, Unidas Podemos, Ciudadanos y Vox, y es el único debate al que ha confirmado su presencia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.



Sin embargo, y dado que Vox aún no está representado en el Congreso, el debate fue recurrido ante la JEC tanto por formaciones con representación en la Cámara Baja (PNV y Junts, entre otras), como por partidos extraparlamentarios que en las últimas elecciones generales lograron más votos que el partido de Santiago Abascal, como el PACMA.



EL DEBATE DE RTVE CUMPLÍA "PLENAMENTE"



La pasada semana, cuando Vox reclamó formar parte del debate a cuatro planteado por RTVE, la Junta Electoral avaló ese formato al considerar que se ajusta "plenamente" a lo dispuesto en el artículo 66 de la LOREG y se plantea con la participación de las cuatro formaciones políticas que obtuvieron "mayor número de escaños" en las últimas elecciones al Congreso de los Diputados, en las que la formación Vox tan solo obtuvo un 0,2% de los votos válidos emitidos.



Igualmente, el organismo arbitral recordó que Vox tampoco cumple con la instrucción de 2011 que concede un trato especial a fuerzas extraparlamentarias que tengan la consideración de "grupo político significativo", que se exige haber obtenido un número de votos válidos igual o superior al 5% en recientes procesos electorales análogos.



Aquella instrucción posibilitó que Podemos y Ciudadanos entraran en el debate electoral de 2015 pese a ser entonces extraparlamentarios, y es que habían logrado ese porcentaje de alrededor del 5% en las europeas del año anterior. De momento, Vox sólo ha logrado casi un 11% de votos en las elecciones andaluzas y eso no le garantiza plaza en una televisión de ámbito nacional.

