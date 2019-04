La Fiscalía del juicio del Procés reprocha a las defensas: "Aquí no se juzga a la Policía"

Actualizada 16/04/2019 a las 18:08

La fiscal Consuelo Madrigal ha reprochado este martes a las defensas por su afán en hacer preguntas a los policías nacionales que dan la sensación que lo que se está juzgando no es a los líderes independentista, sino la actuación policial en cumplimiento de una ordenes judicial.



Ha sucedido cuando la letrada Marina Roig que defiende al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, estaba interrogando a un agente que intervino en el Instituto Torreforta de Tarragona.



La abogada le ha preguntado si todos los agentes pudieron acceder al centro y al recibir una respuesta que no era de su agrado respecto a los problemas de un policía para entrar, le ha dicho "¿no es más cierto que no pudo entrar porque intentó entrar saltando encima de la gente pisándola?.



Justo en ese momento Madrigal -que raramente suele interrumpir un interrogatorio a las defensas- ha protestado: "Aquí no se juzga a la policía, y es que hay preguntas que parece que estamos en un juicio contra la actuación policial en cumplimiento de ordenes judiciales".



Así, el presidente del tribunal, Manuel Marchena, ha pedido a las defensas que no formulen preguntas que partan de la base de lo que ellos consideran acreditado, ya que para eso está la Sala.



"Desde hace algunas sesiones estoy intentando, aunque veo que sin éxito, de que las preguntas no partan de una base que se da ya por acreditado", ha señalado Marchena, molesto ya con esta cuestión.



Porque, ha continuado, si una defensa da un hecho por probado y le hace una pregunta al policía, "está habiendo dos versiones con un matiz, que la del agente está bajo juramento y la suya no, lo que plantea un problema serio".

