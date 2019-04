Torra denuncia un "estado de excepción judicial" contra el independentismo

Actualizada 09/04/2019 a las 15:16

El presidente catalán, Quim Torra, ha tachado este martes de "aberración democrática y preocupante en la Europa del siglo XXI" el procesamiento de 30 cargos más por el 1-O, que revela a su entender una "escalada en la persecución política" contra el independentismo y un "estado de excepción judicial".



Torra ha comparecido en el Palau de la Generalitat para leer una declaración institucional en respuesta a la decisión de la juez de Barcelona que instruye el 1-O de procesar a 30 investigados por malversación y prevaricación, entre otros.



En la breve declaración institucional en la sala Torres García, sin preguntas, Torra ha subrayado que estos procesamientos "confirman la deriva autoritaria, la ausencia de independencia judicial y la persecución política".



"Consolida el estado de excepción judicial a que se quiere someter una determinada ideología y proyecto político democrático y pacífico como es el de la independencia", ha añadido.



Pero ha recalcado a los que creen que con esos "ataques" los soberanistas van a abandonar "el compromiso por la libertad", que "pierdan toda esperanza".



"No hay cárceles, multas, exilios ni persecuciones que puedan frenar el anhelo de libertad de un pueblo como el catalán", ha remarcado Torra, que ha expresado "orgullo" por el 1-O.



Un referendo unilateral que, ha dicho, se organizó en cumplimiento de un "mandato democrático" surgido de las elecciones, por lo que es una "aberración" procesar a responsables políticos por hacer aquello a lo que se "comprometieron" en unas elecciones, ha añadido.



El presidente catalán ha leído los nombres de todos los nuevos procesados y les ha manifestado el apoyo del Govern de la Generalitat: "No estáis solos".



Torra ha reiterado que la Generalitat no resultó "perjudicada presupuestariamente ni de ninguna otra manera" por la organización del referéndum ilegal, por lo que las acusaciones son resultado, ha subrayado, de un "relato falso" motivado por "objetivos políticos".



Y ha alertado de que no van a permitir que se "desvirtúe ni se pretenda anular la voluntad del pueblo de Cataluña" y ha expresado la "plena confianza" de que los catalanes sabrán responder con "la "solidaridad, firmeza y determinación que sean necesarias".

