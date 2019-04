El PSOE aleja la posibilidad de que Sánchez acepte un cara a cara con Casado

Actualizada 08/04/2019 a las 15:40

El PSOE sigue demorando la decisión sobre los debates electorales en los que participará el presidente Pedro Sánchez, aunque la posibilidad de aceptar un cara a cara con el líder del PP, Pablo Casado, se aleja cada día más, según fuentes de su Comité Electoral.

El coordinador de este órgano y secretario de Organización del partido, José Luis Ábalos, ha explicado en rueda de prensa que tomarán la decisión esta semana, pero ha garantizado que Sánchez participará al menos en un debate: "Participación habrá", ha asegurado.



Sobre la mesa, el PSOE tiene la oferta de TVE para que Sánchez participe el día 22 en un debate a cuatro bandas, con los líderes del PP, Cs y Unidas Podemos; la de Atresmedia para un debate a cinco que incluya a Vox el día 23; y la del cara a cara a cara que Casado ha aceptado en Mediaset.



En Ferraz creen que a Vox le beneficia un debate a cuatro en el que ellos queden excluidos, pero a la vez dudan en reconocerles legitimidad nacional, cuando aún no se han presentado a unas elecciones generales.



Según Ábalos, el Comité Electoral, que codirige con el consultor Iván Redondo, "no ha abordado la cuestión del debate" en su reunión de este lunes, pero lo hará y tomará una decisión esta misma semana.



La intención es hacerlo antes de que comience la campaña electoral, que Sánchez arrancará el jueves por la noche en Dos Hermanas (Sevilla), junto a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.



"Esta semana se reunirá el Comité Electoral y tomaremos la decisión. Sabemos las propuestas que hay, sobre ellas estamos debatiendo y tampoco hay todavía una decisión final sobre el cara a cara", ha explicado Ábalos, que ha dado por hecho que la expresidenta andaluza Susana Díaz intervendrá también en el acto de Dos Hermanas, aunque ella todavía no se ha pronunciado.



Según sus datos, Sánchez participará en 22 actos durante los quince días de campaña y recorrerá 17.000 kilómetros.



Sobre el vídeo lanzado por el PP en redes sociales con la etiqueta "Sánchez se esconde", para denunciar que el candidato del PSOE no quiere debates con Casado, Ábalos ha negado que Sánchez tenga "miedo" a debatir con el líder del PP: "Seguro que la profe también le tiene manía", ha replicado el socialista en tono burlón.

Participa en los debates abiertos de balance de legislatura y elecciones. Participar

Selección DN+