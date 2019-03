Una víctima de violación se niega a declarar al afirmar que se va a casar con su agresor

Actualizada 21/03/2019 a las 13:15

Una víctima de maltrato y violación se ha acogido este jueves a su derecho a no declarar en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Madrid contra su pareja por una ristra de delitos de malos tratos al afirmar que están en trámites para formalizar el matrimonio.



Stalin R.M. se enfrenta a una petición fiscal de trece años de cárcel por delitos de quebrantamiento de condena, lesiones en el ámbito familiar, agresión sexual, daños y hurto. El acusado ha negado los hechos.



El procedimiento judicial llega a juicio con la acusación de la Fiscalía de Madrid tras retirar la afectada la denuncia. No es la primera denuncia que consta. El acusado tenía en el momento de los hechos, julio de 2017, una orden de alejamiento vigente respecto a la mujer.



El fiscal pide que se le sustituya las penas de prisión por la expulsión de España durante diez años cuando haya cumplido las dos terceras partes de su condena. Además, reclama que indemnice a la víctima con 8.000 euros por daños morales.



Pese a que la víctima se ha negado a declarar, varios testigos presenciales de lo que sucedió en el domicilio de la mujer han relatado la paliza que sufrió delante de sus hijos. Los hechos se produjeron en la vivienda en la que ambos residían en la calle López de Haro, situada en el barrio de Tetuán.



Una de las amigas de la víctima ha narrado que su hija mayor le llamó y le comentó que su "mama estaba mal" y que el hombre había entrado a la fuerza en el piso, que compartían con más inquilinos.



"Cuando llegué vi que había sido golpeada. Tenía hematomas en el brazo. Los tenía morado. Ella estaba llorando y los niños se habían escondido en la habitación", ha relatado, agregando que le dijo al hombre que se fuera porque tenía una orden de alejamiento e iba a llamar a la Policía.



Además, ha contado que dijo a la víctima que le denunciara, pero que ella se negaba por el miedo que le tenía. "A los dos días, me llegó un mensaje de la hija que me decía: Él ha vuelto. Ha pegado a mi mama", ha señalado.



Entre otros testigos, ha declarado el padre de los hijos de la mujer, quien ha señalado que sus hijos le llamaron para comentarle que el acusado había pegado a su madre.

