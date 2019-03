Actualizada 21/03/2019 a las 17:14

El cabeza de lista de Podemos para las elecciones europeas del 26 de mayo, Pablo Bustinduy, afín al sector de Íñigo Errejón, ha renunciado este jueves a ir en las listas del partido 'morado' porque tras el fin acelerado de la legislatura y ante un nuevo ciclo político, no cree tener "la entereza y las fuerzas necesarias para asumir una responsabilidad pública tan importante".



"Siendo muy sincero conmigo mismo, no creo tener hoy la entereza y las fuerzas necesarias para asumir una responsabilidad pública tan importante con el rigor, la dedicación y el compromiso absoluto a largo plazo que se requiere en este tiempo político nuevo", ha señalado en un comunicado publicado en su perfil de Facebook.



Bustinduy sostiene sentirse afortunado y honrado por haber podido dedicar sus últimos cinco años de vida a defender aquello en lo que cree y apostilla que con el final "acelerado" de la legislatura, el país "emprende un ciclo político nuevo". Así, sostiene que tras "darle muchas vueltas" ha decidido no seguir en este nuevo ciclo en la primera línea de la política institucional, no obstante, continúa en la Secretaría Internacional del partido.



"Ha sido una decisión muy difícil, pues lo último que querría es defraudar la confianza de quienes me avalaron para presentarme a las próximas elecciones europeas", añade, para acto seguido insistir en que "decir la verdad" es lo más "honesto y constructivo" en política.



Desde Podemos, señalan en su cuenta de Twitter que "desde el respeto a las razones personales" le agradecen su trabajo, generosidad y compromiso, y anuncian que la profesora universitaria María Eugenia Rodríguez Palop le sustituirá como cabeza de lista al Parlamento Europeo.



"Desde el respeto a las razones personales que ha explicado, le damos las gracias por su trabajo, generosidad y compromiso", informan, para luego añadir que a pesar de "dejar la primera línea de la política institucional", Bustinduy seguirá trabajando con la candidatura y al frente de la Secretaría Internacional.



En el mismo hilo de Twitter, Podemos informa que Bustinduy ha ayudado a convencer a María Eugenia Rodríguez Palop, "profesora universitaria y referente del feminismo", para que encabece la lista en Europa.



La portavoz en el Congreso de Podemos, Irene Montero, ha publicado también en su red social que la noticia del abandono de la primera línea política de Pablo Bustinduy "es una decisión triste para Podemos" y le agradece su trabajo. En el mismo mensaje aprovecha para anunciar que "entra aire feminista y fuerza arrolladora" con los fichajes de María Eugenia Rodríguez Palop para Europa y Vicky Rosell para el Congreso.



"LA CANDIDATURA, EN LAS MEJORES MANOS"



Bustinduy deja claro en su comunicado que es una decisión personal, "muy difícil", pero apostilla que "dar el relevo es una decisión virtuosa" y que deja la candidatura "en las mejores manos imaginables". "Será un verdadero placer colaborar con un referente político y moral como María Eugenia Rodríguez Palop para construir el sujeto democrático europeo que plante cara a la Europa de la austeridad y a la barbarie que se asoma con la extrema derecha", anuncia.

Bustinduy continúa su comunicado resaltando que ha sido un privilegio trabajar como responsable de relaciones internacionales en Podemos, "de ejercer como representante del movimiento democrático que ha sacudido España en estos años" y recuerda hitos importantes en los que estuvo, como la noche del referéndum de la plaza de Syntagma "que Bruselas sofocó en el oprobio", el plebiscito por la paz en Colombia o la Marcha de la Memoria en Buenos Aires.



Finaliza el comunicado agradeciendo a sus "miles de compañeras y compañeros" su trabajo para "defender la cosa pública y poner el cuerpo, y el sentido común, al servicio de lo que es de todas y de todos".



"Ahora empieza un ciclo nuevo. España tiene enormes desafíos y el mayor potencial imaginable para afrontarlos: un pueblo digno, solidario, valiente, que va a ser firme en la defensa de la democracia, la libertad y la justicia social", añade, para incidir en que seguirá trabajando "desde un lugar más tranquilo para conseguir un país mejor, que no mida su desarrollo por el número de millonarios sino por cómo cuida a su gente".

