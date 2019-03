Vox pide que los españoles puedan "disponer de un arma" para la autodefensa

Actualizada 20/03/2019 a las 08:56

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha pedido este martes un "cambio radical urgente en la ley" para que los españoles puedan "disponer de un arma en su casa" que puedan "utilizar en situaciones de amenaza real" para su autodefensa.



En una entrevista concedida a la web armas.es, Abascal ha insistido en la necesidad de "ampliar el concepto de legítima defensa" para que no se produzcan "situaciones injustas" como a su juicio es la condena a dos años y medio de cárcel al anciano que mató al ladrón que asaltó su casa en Tenerife.



"La ley está tratando a estas personas como villanos, y a sus asaltantes como víctimas, cosa que también ocurre con los okupas, por cierto. A nosotros esto nos parece dramático", ha asegurado el líder de Vox.



La propuesta defendida por Abascal conllevaría "un cambio radical urgente en la ley, no solo para que los españoles sin antecedentes y en pleno uso de sus facultades mentales puedan disponer de un arma en su casa, sino para que puedan usarla en situaciones de amenaza real para su vida sin tener que enfrentarse a un infierno judicial".



"VOX es el partido del sentido común, y por supuesto que apoyamos el derecho a la autodefensa de los españoles de bien, faltaría más. Por desgracia, tenemos unas leyes que tratan a los delincuentes como víctimas y a los ciudadanos honrados como delincuentes. El español honrado siempre está bajo sospecha", ha lamentado.



ABASCAL ENSALZA LA LEY ITALIANA



Con todo, el presidente del partido ha explicado que su iniciativa no ha sido todavía detallada en "el extremo reglamentario". "Escucharemos a los profesionales y expertos, y sobre todo a la gente de la calle cuando haya que hacerlo", ha apuntado.



El propio Abascal elogió el pasado día 7 de marzo la ley aprobada por la Cámara de Diputados italiana que permite disparar contra un ladrón cuando existan "evidencias" de amenaza y ha celebrado que "la dictadura progre que pretende que la gente se deje robar, violar y matar dentro de sus propias casas se derrumba".



En un mensaje publicado en su cuenta personal de Twitter, Abascal aplaudió la iniciativa de modificación del artículo 52 del Código Penal italiano impulsada por la Liga de Matteo Salvini. "Es puro sentido común reconocer el derecho a defender nuestro hogar, y a defendernos en nuestro hogar. Un acierto político", apuntó entonces.

