Torra: "Queremos la libertad de los presos y el regreso al Gobierno de Puigdemont"

Actualizada 12/02/2019 a las 08:59

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, dijo en una entrevista que publica este martes el diario alemán "Süddeutsche Zeitung" en su edición digital que la meta del movimiento soberanista catalán sigue siendo crear una república independiente y el regreso de Carles Puigemont.



"Nuestro plan B es el plan A. España puede cambiar su Constitución. La república independiente sigue siendo nuestra meta", afirmó Torra al ser preguntado sobre la posición del Gobierno español que ve la Carta Magna como una línea roja que no puede ser traspasada en el diálogo.

"También queremos la libertad de los presos porque son inocentes y además el regreso al Gobierno de Carles Puigdemont, de quien me veo como representante mientras tenga que vivir en el exilio", agregó.



Torra defendió a los presos independentistas, cuyo juicio comienza este martes en el Tribunal Supremo, y dijo que "es evidente" que no se les puede acusar del delito de rebelión porque, en su opinión, "este está definido por el uso de la violencia o al menos la incitación a la violencia".

"Las imágenes del 1 de octubre muestran claramente: las acciones violentas vinieron sólo del lado de la policía española y no de los electores catalanes o de los políticos que hicieron el referendo sobre la base de una decisión del Parlamento", aseguró.



Torra señaló que nunca se hubiera imaginado que "activistas de un proceso democrático fueran a estar casi año y medio en presión preventiva porque supuestamente representan un peligro para el estado".



Te puede interesar





"Jordi Sànchez y Jordi Cuixart son presidentes de un gran movimiento ciudadano que defiende el derecho de autodeterminación. Forma parte de los derechos fundamentales el poder defender una política determinada, se trata de la libertad de opinión", aseveró en la entrevista.



"A la expresidenta del Parlament Carme Forcadell se le acusa de haber puesto en el orden del día un debate sobre el referendo. La mayoría de los diputados lo habían solicitado. Los debates parlamentarios son un elemento fundamental de la democracia y aquí los convierten en un delito", agregó.

Selección DN+