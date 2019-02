Un sondeo del PSOE da el Ayuntamiento de Madrid a la suma de PP, Cs y Vox

Actualizada 04/02/2019 a las 12:13

Un sondeo de la dirección federal del PSOE da la victoria en el Ayuntamiento de Madrid a Manuela Carmena, que no podría gobernar porque el PP, Cs y Vox sumarían un concejal más que la de los socialistas, Más Madrid e IU: 29 concejales del bloque de derechas, frente a los 28 de izquierdas.



El sondeo indica que el 42,9 % de los madrileños quiere que el socialista Pepu Hernández gane las elecciones municipales del 26 de mayo y muestra que el exseleccionador de baloncesto es el candidato mejor valorado por los votantes, con un 6,5, seguido de la actual alcaldesa, Manuela Carmena (5,6), de la candidata de Cs, Begoña Villacís (4,3) y del 'popular' José Luis Martínez Almeida (4,2).



Los datos reflejan la debacle del PP, que después de ganar en la capital durante décadas pasaría a ser tercer fuerza política, con solo el 18,2% de los votos, frente al 34,6% que obtuvo hace cuarto años, lo que supondría bajar de 21 a diez concejales.



Aunque ganaría las elecciones, la plataforma de Carmena, Más Madrid, también retrocedería de 20 a trece concejales y del 31,9% al 21,7% de los votos, mientras que IU, que en 2015 no obtuvo representación parlamentaria, volvería a tenerla con tres ediles.



Vox, que todavía no ha elegido a su candidato para la capital, irrumpiría con el 15,1 por ciento de los votos y nueve concejales, mientras que Cs también aumentaría su presencia, al subir del 11,4% al 18,1% de los votos, lo que supone que de los siete ediles con que cuenta este partido en la actualidad pasaría a diez.



El PSOE, que quedaría en segundo lugar, es el partido que más subiría, al pasar del 15,3% de los votos y nueve concejales de 2015 al 20,9% de los sufragios y doce ediles.



Según este sondeo, realizado los cinco días siguientes al anuncio de la candidatura de Pepu Hernández a las primarias, su nombre, propuesto por el secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, consigue una muy buena aceptación por parte de los electores.



El 42, 9% asegura que quiere que sea él el que gane las elecciones, mientras que un 37% quiere que las gane Carmena, un 10,1% que lo haga Villacís y un 5,3% que el 'popular' Martínez Almeida sea el vencedor de los comicios.



Realizado entre el 30 de enero y el 3 de febrero, con 800 encuestas válidas efectuadas de manera telefónica asistidas por ordenador, el sondeo tiene un margen de error del 3,2 % y un nivel de confianza del 95,5 %.

Selección DN+