El Senado transforma el pleno de Pedro Sánchez en una reprobación a Cosidó

Actualizada 25/01/2019 a las 10:29

El Senado celebró este jueves el Pleno extraordinario solicitado por el PP para que compareciera el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que como estaba previsto no acudió, en medio de la crítica del resto de partidos al grupo mayoritario al entender que usa la Cámara Alta según sus intereses y en detrimento de la imagen del Senado.



El Grupo Popular aprobó el jueves en Junta de Portavoces, con su mayoría absoluta, un orden del día que incluía diez minutos de intervención de cada grupo. Y todos lo han aprovechado para censurar la actitud del PP por "forzar" este Pleno cuando se sabía que Sánchez se encuentra en Davos.



Al inicio de la sesión, ERC decidió abandonar el Pleno porque lo daba por terminado una vez que se ha confirmado la ausencia del presidente del Gobierno. Y el PSOE, según había anunciado, salió del hemiciclo cuando ha tomado la palabra Ignacio Cosidó, portavoz 'popular'.



Cosidó volvió a defender el derecho del PP de pedir la presencia de Sánchez y la "obligación constitucional" del presidente de comparecer, para explicar su encuentro con el presidente catalán, Quim Torra, en la reunión del 20 de diciembre en Barcelona. La razón de fondo de que Sánchez "se oculte" es "la voluntad expresa" del Gobierno de "ocultar una negociación que existe" con el independentismo catalán.



El dirigente 'popular' ha pedido que el presidente dé explicaciones en las Cortes, le ha ofrecido una vez más la mayoría del PP para aprobar nuevas medidas al amparo del 155 de la Constitución y le ha exigido que "cuanto antes" convoque elecciones porque el Gobierno "depende permanentemente del chantaje de los independentistas".



Y ha agregado que los "delirios" de Torra "ya no sorprenden", pero sí la actitud del Gobierno. "El señor Sánchez tenía que haberse levantado cuando Torra le da una lista con 24 peticiones absolutamente inaceptables y no sólo no se levantó, sino que ofreció diálogo", ha denunciado el portavoz.



EL PSOE: QUE COMPAREZCA COSIDÓ



El portavoz socialista, Ander Gil, ha iniciado su intervención preguntando a Ignacio Cosidó por la 'operación Kitchen'. "Vamos a darle contenido al Pleno, señor Cosidó", le ha dicho, para preguntarles si fue él "quien ordenó al ex comisario José Manuel Villarejo investigar al ex tesorero del PP Luis Bárcenas, que es lo que se investiga de dicha operación supuestamente puesta en marcha por el Ministerio del Interior cuando Cosidó dirigía la Policía Nacional.



Gil ha dicho que es Cosidó el que debería comparecer en el Senado para explicar su situación y el portavoz le ha respondido después que "encantado" de celebrar ese Pleno porque el PSOE "tendrá que dar muchas explicaciones sobre las cuestiones que han planteado".



El portavoz del PSOE ha exigido la dimisión de Cosidó para que "deje de ensuciar esta Cámara y de enfrentar a las instituciones". "Por el bien de la democracia, los españoles y su grupo. El Senado tiene dos puertas, Bailén y la Marina, escoja una de las dos", ha concluido. Tras su intervención, el Grupo Socialista ha abandonado el hemiciclo.



CARRERA POR LA ULTRADEREHA



El portavoz de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Ramón Espinar, le ha dicho a Cosidó que a los "méritos" que hizo al frente de la Policía Nacional para que pidan su dimisión se suman los que a su juicio hace también como portavoz del Senado.



Con respecto a Cataluña, al asunto por el que el PP quiere llamar a Sánchez, ha pedido diálogo con esta comunidad y una política de "reconciliación y perdón entre catalanes y españoles". Ha dicho que en Cataluña hay una situación de "desconcierto" por el fracaso del Govern que requiere "certezas" y entender que Cataluña es "motor de una patria grande, plurinacional, de todos y todas".



"UN ACTO EXTRAÑO"



El portavoz hoy del PNV, José María Cazalis, ha dicho que el de hoy era su acto parlamentario "más extraño e inútil". Ha acusado al PP de "pisotear" el Senado, hacer "politiquería inservible", de avergonzar a los senadores y a los ciudadanos y de hacerlo "riéndose" de ellos. "Porque Rajoy no compareció nunca en esta Cámara mientras estuvo en el Gobierno y vino a las sesiones de control cuando le convenía", ha añadido.



También por Coalición Canaria, María del Mar del Pino Julios ha denunciado esta convocatoria. "Cuando me pregunten en Canarias para qué he venido será difícil contestarles, y más aún decirles que he venido a hacer algo útil para la ciudadanía", ha dicho la senadora.



El portavoz del PDeCAT ha aprovechado para acusar al PP de ir contra Cataluña con "golpes de Estado" como la aplicación del artículo 155 de al Constitución y de pactar con la extrema derecha. También ha lanzado un mensaje al PSOE para pedirle "coraje" respecto a esa comunidad, aunque le ha advertido de que su partido no abandonará la reclamación de la autodeterminación. "Entre gobiernos, hablando, cabe entenderse", ha dicho.



Entre los portavoces del Grupo Mixto ha intervenido la portavoz de Ciudadanos, Lorena Roldán, quien ha calificado de "chapuza" el Pleno de hoy y ha cargado contra el PP: "Han estado años pactando con los nacionalistas y haciendo la vista gorda en Cataluña porque les convenía, y se creen que montando este paripé se nos olvidan años de cesiones".



A continuación ha censurado la ausencia de Sánchez y se ha preguntado "qué tiene que poner" en el documento que el entregó Torra en su reunión de Barcelona para que no lo explique en el Parlamento.

