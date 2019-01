Rivera llama a la unión contra "los del 'España va bien' de hace 30 años y los que están cavando trincheras"

Actualizada 20/01/2019 a las 15:12

El líder de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, ha llamado este domingo a la unión ante un momento "muy delicado y complicado" para la política española, tras "una Convención (la del PP) donde nos quieren explicar el 'España va bien' de hace 30 años mientras otros están cavando trincheras", en referencia a la crisis de Podemos. "En este país cuando nos dividimos somos débiles, cuando cavamos trincheras nos debilitamos", ha advertido.

Rivera ha presentado este domingo en Valencia la séptima parada de 'España Ciudadana', plataforma que recorre el país en un autobús para pedir 'elecciones ya' y decir 'no a los indultos', acompañado por el diputado de Cs Toni Cantó -- que ha anunciado su candidatura a las primarias en la Comunitat-- y con el público portando las banderas europea, española y valenciana y señales de 'STOP Sánchez'.

Tras defender que "sería injusto vender que la política española está en un buen momento", el presidente de la formación naranja se ha marcado como objetivo convertir las elecciones de mayo en "un 'sí' a la unión de los españoles y en un 'stop' a (Pedro) Sánchez", mientras ha recalcado que "ni los socialistas ni los conservadores tienen hoy proyecto". "Ves a Sánchez y cada vez se parece más a Podemos, ves a Casado y está todo el día mirando a Vox", ha ilustrado.

"Sánchez es un señor con unas tijeras gigantes que intenta cortar puentes, romper toda conexión para volver a la España de los rojos y los azules, y nosotros somos los arquitectos: Nos toca construir los gobiernos y las mayorías; venimos de muy abajo y de picar mucha piedra", ha manifestado.

Para superar esta división en "equipos de fútbol en vez de ciudadanos", Rivera ha recalcado que "los adversarios no son los españoles: El principal reto no es si España va un poco hacia la derecha o la izquierda, es si va adelante o se rompe". Se ha comprometido así "como presidente, español, padre y compañero" a "no dejar de trabajar hasta que la España de Ciudadanos llegue a la Moncloa".

Ha lamentado, por contra, que escucha estos días que "unir a los españoles no está de moda, que lo que está de moda es insultarse". Y se ha preguntado "si alguien ha escuchado al portavoz de Podemos, PP o Vox hablar de la educación, el futuro de las pensiones, la innovación, la precariedad laboral de los jóvenes, las colas de las listas sanitarias, la corrupción...".

Por ello, ha reclamado dejar de "seguir hablando de los demás" y "construir una España distinta al Puigdemont, Torra o 'podemita' de turno que nos marca la agenda cada día". "Hablemos de los españoles, que son los protagonistas", ha reivindicado.

"A diferencia del PP, no nos van a matar a complejos, no vamos a pedir perdón por defender el español y tener acuerdos con los constitucionalistas", ha afirmado, y ha lamentado que pidan que sea "'non grato'" en la Comunitat Valenciana "viniendo de donde vengo" -en referencia a la petición del portavoz del PSPV-PSOE en Les Corts, Manolo Mata.

Para Rivera, solo hay una manera para ser declarados "gratos: ganando en las urnas". "¿Alguien duda de que Ciudadanos va a seguir creciendo y de que en mayo vamos a ver más papeletas naranjas?", ha manifestado.

"SÁNCHEZ NO PUEDE SECUESTRAR LAS URNAS"

En este contexto, ha denunciado que el papel de Sánchez "no ayuda en nada" y ha insistido en que "no puede secuestrar las urnas". "Está más preocupado con el avión, el helicóptero y en seguir en la Moncloa que en dar paso a las esperanzas", ha criticado, y ha reiterado su "decisión irreversible de romper los puentes entre los constitucionalistas y aliarse con los separatistas".

"Sánchez es capaz de legitimar a los que brindan con (Arnaldo) Otegui --en referencia a la fotografía del líder de EH Bildu con la secretaria general del PSE, Idioia Mendia--, los escaños de Bildu, que (Quim) Torra y (Carles) Puigdemont --'president' y 'expresident'-- sean sus aliados o de declarar 'non grato' a los constitucionalistas", ha enfatizado en este punto.

Se ha preguntado "cuánto tiempo va a estar ahí" hasta convocar elecciones en España y "qué miedo puede tener un gobernante a su pueblo". "El otro día vacilaba: hasta 2020 decía", ha lamentado, para recordar que dijo que las convocaría "cuanto antes" y tachar de "tremendo tener un gobierno que ni gobierna ni deja gobernar".

En cualquier caso, ha asegurado que "cada minuto que pasa en la Moncloa, en el fondo los españoles conocerán mejora a Sánchez y cómo gobierna con los que escupen a ministros e insultan a los españoles", por lo que cree que "se le volverá en contra". Ha puesto como ejemplo los resultados en Andalucía: "Qué felices se lo prometían los socialistas y mira lo que ha pasado tras 37 años".

"Hay que tener paciencia con Sánchez; carguemos las pilas para que, en el momento en el que nos dejen abrir una papeleta, ahí esté nuestra venganza democrática, la munición de los demócratas. Eso no nos lo va a quitar nadie", ha aseverado, y ha llamado a convertir mayo en "un 'sí' a la unión de los españoles y un 'stop' a Sánchez". "Mientras sus compañeros empiezan a cuestionar lo que hace, vamos a aglutinar a los que quieren más ciudadanos y menos 'sanchismo'", ha garantizado.

DE "LA JUNTA DE LOS ERE" A LA REGENERACIÓN

Por otro lado, en clave autonómica, Rivera ha asegurado que con Cs no habrá "discursos de enfrentamiento entre comunidades". "Mientras otros se preocupan de otras cosas, Juan Marín -líder andaluz de Cs- será el responsable de la regeneración democrática en Andalucía", ha subrayado, con lo que "la 'Junta de los ERE' va a pasar a tener una vicepresidencia con regeneración democrática y con la consejería de Educación como pilar fundamental".

"Algunos dicen 'vaya marrón' gestionar la educación, pero vaya marrón es si seguimos haciendo lo mismo; ya veréis como es distinto lo que vais a escuchar en la consejería de Educación de Andalucía", ha prometido, junto a medidas en empleo y formación para que "dejen de cavar el agujero".

Y extendiéndolo al resto de España, ha llamado a "ganar, seguir sumando y liderar gobiernos". "Si estamos pendientes de PP y PSOE, constará más cambiar y liderar la alternativa", ha alertado, aunque ha remarcado que "Ciudadanos es un partido generoso y que llega a acuerdos con los que respetan los valores constitucionales". En definitiva, ha ensalzado su partido como "alternativa sin complejos, liberal, europeísta y de regeneración".

Selección DN+