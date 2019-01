Casado asegura que no se puede "unir España desuniendo el voto"

Actualizada 20/01/2019 a las 13:04

El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado en la clausura de la Convención Nacional de esta formación que solo el PP puede aglutinar el voto del centro derecha y que debe hacerlo porque "no se puede unir España desuniendo el voto". Y de cara a las próximas elecciones de mayo, ha reclamado a los suyos que no miren a otros partidos: "A lo nuestro".



Casado ha dedicado la primera parte de su intervención a reivindicar las siglas que preside como la formación a la que debe volver el voto que se ha ido a Vox y Ciudadanos, aunque no ha mencionado a ninguno de los dos partidos.



"No debemos apelar sólo al voto útil sino al voto fuerte, necesario y eficaz para defender a España de la amenaza nacionalista y de la rendición socialista", ha dicho.

Selección DN+