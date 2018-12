Villegas advierte de que Cs solo aceptará en Andalucía un Gobierno con el PP

Actualizada 28/12/2018 a las 13:16

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha afirmado este viernes que en Andalucía su partido solo aceptará compartir el Gobierno de coalición con el PP y ha subrayado que si esa fórmula no es posible, "no estará en un acuerdo diferente".

En rueda de prensa en la sede de Cs, Villegas ha explicado que seguirán negociando con el PP en los próximos días para que se concrete ese "Gobierno de cambio", tras haber cerrado un acuerdo programático con 90 medidas el pasado 25 de diciembre.

A la pregunta de si han ofrecido a Vox ocupar alguna consejería en la Junta, como asegura este partido, ha contestado que la formación naranja trabaja para que se pueda constituir un Ejecutivo pactado "por Ciudadanos y el PP".

"No vamos a ir a ninguna otra fórmula", no se va a formar "ningún tipo de tripartito" y "ningún otro partido va a estar en ese Gobierno", ha recalcado, añadiendo que "Ciudadanos no estará en un acuerdo diferente" que el que pretende materializar con los 'populares'.

En la votación para investir al candidato a presidente de la Junta, "los demás partidos tendrán que decidir qué votan ante ese proyecto de cambio" para la comunidad, si lo permiten o si, por el contrario, "bloquean las instituciones y abocan a Andalucía a otras elecciones".

Además, Villegas ha señalado que el programa del nuevo Gobierno que se constituya será "el documento acordado entre el PP y Cs". "No va a haber ningún otro tipo de negociación o pacto en el aspecto programático", ha dicho, rechazando así la incorporación de propuestas de Vox.

