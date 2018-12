Marta Bosquet (Cs) presidirá el Parlamento con mayoría de PP-A, Cs y Vox en la Mesa

Actualizada 27/12/2018 a las 15:01

La diputada de Ciudadanos (Cs) por Almería Marta Bosquet se ha convertido este jueves en la tercera presidenta del Parlamento andaluz de la historia de la autonomía, al haber sido elegida para el cargo con los votos de 59 de los 109 diputados, que corresponden a los 26 del PP-A, los 21 del partido 'naranja' y los 12 de Vox.



En virtud del acuerdo alcanzado entre dichas tres fuerzas parlamentarias, la Mesa de la Cámara autonómica contará con mayoría de PP-A, Cs y Vox, ya que entre los tres grupos acaparan cinco de los siete puestos del órgano de gobierno del Parlamento, mientras que el PSOE-A ocupa los dos restantes y Adelante Andalucía se ha quedado sin representación en el mismo.



El resultado de las votaciones para la Mesa de la Cámara supone el primer paso efectivo del acuerdo completado este pasado miércoles entre PP-A y Ciudadanos que, con la aquiescencia también de Vox, como ha ocurrido en esta sesión constitutiva de la Cámara, puede llevar por primera vez a un candidato ajeno al PSOE-A a la Presidencia de la Junta de Andalucía; en concreto, al líder del PP-A, Juanma Moreno.



También Marta Bosquet, que toma el relevo del socialista Juan Pablo Durán en la Presidencia del Parlamento andaluz, se convierte en la primera persona que no pertenece al PSOE-A que ocupa dicho cargo en prácticamente 25 años, circunstancia que por primera y única vez hasta entonces se dio en la IV Legislatura (1994-1996), cuando Diego Valderas (IU) ostentó la máxima autoridad de la Cámara.



En la Mesa, el PP-A contará con Esperanza Oña como vicepresidenta primera y Manuel Andrés González como secretario segundo, mientras que Cs, además de Bosquet, estará representado en la Mesa con el diputado por Huelva Julio Díaz, que será vicepresidente segundo, y Vox ha entrado por primera vez en el órgano de gobierno del Parlamento de la mano del abogado Manuel Gavira, diputado por Cádiz, que será secretario tercero de la Mesa.



Por su parte, el PSOE-A estará representado en la Mesa con Teresa Jiménez al frente de la Vicepresidencia Segunda y Verónica Pérez como secretaria primera. Se da la circunstancia de que ambas diputadas socialistas son cuatro de los siete miembros de la Mesa del Parlamento que repiten como representantes en el órgano de gobierno de la Cámara en relación a la X Legislatura, cuando Esperanza Oña también ejerció como vicepresidenta, y Julio Díaz ocupó una secretaría.



MARTA BOSQUET (CS) RECIBE EL APOYO DE PP-A Y VOX



En la votación para la Presidencia del Parlamento, Marta Bosquet se ha impuesto a la diputada por Cádiz Inmaculada Nieto, candidata propuesta por Adelante Andalucía, ha conseguido 50 votos, que responden a los que suman los parlamentarios del PSOE-A y de la confluencia, 33 y 17 diputados, respectivamente, ya que los socialistas han optado por no presentar ninguna candidatura apelando a la "pluralidad y a la generosidad que requiere un momento como este".



En las votaciones para las vicepresidencias del Parlamento, el PSOE-A sí ha presentado candidata, la diputada por Granada Teresa Jiménez; mientras que el PP-A ha postulado a la parlamentaria por Málaga Esperanza Oña; Cs, a su representante por Huelva Julio Díaz, y Adelante Andalucía, a la diputada por Córdoba Ana Naranjo, mientras que Vox no ha presentado candidato.



Así, Esperanza Oña (PP-A) ha salido elegida vicepresidenta primera del Parlamento con 34 votos, Teresa Jiménez (PSOE-A) se ha alzado con la Vicepresidencia Segunda merced a los votos de los 33 diputados de su grupo, y Julio Díaz ha quedado tercero en la votación con un total de 25 votos. Dado que el PP-A sólo cuenta con 26 diputados, Cs con 21 y Vox no ha presentado candidato, se ha producido un intercambio de votos entre dichas tres fuerzas cuyo reparto exacto no ha trascendido durante la sesión constitutiva.



La candidata de Adelante Andalucía a la Vicepresidencia del Parlamento, Ana Naranjo, se ha quedado sin ese puesto, ya que sólo ha sumado los votos de los 17 diputados de su grupo, el de la confluencia de Podemos e IULV-CA.



VOX ENTRA EN LA MESA



Finalmente, Verónica Pérez (PSOE-A), Manuel Andrés González (PP-A) y Manuel Gavira Florentino (Vox), han sido elegidos como secretarios primero, segundo y tercero de la Mesa del Parlamento, respectivamente.



Verónica Pérez, parlamentaria del PSOE-A por Sevilla y que ya fue secretaria primera en la pasada legislatura, repite en el mismo puesto en la Mesa tras acumular un total de 33 votos en el transcurso de la sesión constitutiva, correspondientes a los diputados socialistas presentes en el arco parlamentario andaluz.



Manuel Andrés González, parlamentario del PP-A por la provincia de Huelva, ha cosechado 30 votos de los 109 diputados, lo que le sitúa en la Secretaría segunda de la Mesa, mientras que Manuel Gavira, diputado de Vox por Cádiz, ostentará en la XI Legislatura la Secretaría tercera con 29 votos.



Si bien los 'populares' suman 26 diputados y Vox doce, los apoyos acumulados por los candidatos de estos partidos responden al acuerdo que han cerrado el PP-A, Cs y Vox para el reparto de la Mesa. Así, el partido naranja habría apoyado al candidato del PP-A, mientras que los 'populares' habrían prestado sus votos al candidato del partido de Santiago Abascal.



Asimismo, mientras Cs ha renunciado a presentar candidatura a las secretarías, Adelante Andalucía ha postulado a Guzmán Ahumada, diputado por la provincia de Málaga, que con 17 votos se ha quedado fuera de este reparto.



De este modo, Adelante Andalucía, tras haber rechazado unirse al acuerdo que han cerrado el PP-A, Cs y Vox para la composición de la Mesa del Parlamento, se ha quedado sin ningún representante en este órgano de gobierno de la Cámara autonómica, siendo el único grupo con esta circunstancia.



QUEJA DE ADELANTE ANDALUCÍA



Esta circunstancia ha motivado una queja de Adelante Andalucía, trasladada en el propio Pleno, a través del 'número dos' de la confluencia y coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, quien inmediatamente después de proclamarse el resultado de las votaciones para las secretarías ha pedido la palabra para apelar al cumplimiento del artículo 36 del Reglamento, que establece que todos los grupos parlamentarios tienen derecho a estar presentes en la Mesa.



La presidenta de la Mesa de Edad, María Luisa Bustinduy (PSOE-A), ha recordado la situación vivida en la anterior legislatura, cuando la diputada del PP-A Patricia del Pozo recurrió en amparo al Tribunal Constitucional después de que se quedara fuera de la Mesa pese a obtener los votos necesarios para ello, con el fin de que los cinco grupos de entonces estuvieran representados en el órgano de gobierno. Finalmente, el TC dio la razón al PP-A y Del Pozo tuvo que ser admitida en la Mesa.



Seguidamente, el portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, ha pedido la palabra para reclamar una reunión urgente de la Mesa, este mismo jueves, para corregir esta circunstancia y cumplir lo señalado por el citado artículo del Reglamento. Sus palabras han quedado recogidas en acta, según ha corroborado Bustinduy, quien ha remitido la resolución de esta petición a lo que la Mesa recién elegida pueda acordar.

