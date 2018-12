Visto para sentencia el juicio de los ERE tras 152 sesiones y más de un año

Actualizada 17/12/2018 a las 14:42

El juicio de la pieza política del caso ERE contra 21 ex altos cargos de la Junta ha quedado visto para sentencia tras 152 sesiones durante más de un año en el que el tribunal ha oído a más de 120 testigos, 9 peritos y los acusados que afrontan hasta 8 años de cárcel por prevaricación y malversación.



Los 21 acusados no han hecho uso de su derecho a la última palabra más que para dar las gracias al tribunal, y en el caso del expresidente de la Junta Manuel Chaves, éste ha destacado que las intervenciones de todos los letrados han supuesto para él "una experiencia vital".



Por su parte, el magistrado que preside el tribunal, Juan Antonio Calle, ha agradecido la colaboración de los fiscales y los abogados defensores reconociendo su "esfuerzo" por compaginar "un juicio tan largo con la llevanza de un despacho y otros asuntos" y haber permitido que no se hayan producido suspensiones acudiendo incluso enfermos, con especial mención al abogado del exinterventor José Rebollo, aquejado de un cáncer diagnosticado durante el proceso.

