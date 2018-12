Absuelto el youtuber 'Dalas Review', acusado de abusar presuntamente de una menor

Actualizada 17/12/2018 a las 11:20

La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto al youtuber Dalas Review de los delitos de abuso sexual a menor y ciberacoso sexual a menor de los que había sido acusado por falta de pruebas en la acusación de una fan que sostenía que la sometió en febrero de 2016 a tocamientos en el madrileño Parque de El Retiro.



Así consta en una sentencia en la que los magistrados exoneran a Daniel José S.L., de 25 años, de los hechos por los que se sentó el pasado 30 de enero en el banquillo, al no haberse podido enervar durante el plenario la presunción de inocencia, que da derecho a no ser condenado sin prueba de cargo válida. Contra el fallo, cabe un recurso de apelación.



La Sala no cree ni la versión de la víctima ni del acusado, quien manifestó en el juicio que la acusación tenía su base en "una conspiración" de su exnovia y otras fans para que su reputación se viera afectada. Los magistrados tachan esta hipótesis de "simplista".



Los jueces no dan por probado el delito de abuso sexual. Así, no dan credibilidad a que el acusado y la menor se besaran en la boca durante una visita de él a Madrid el 8 de febrero de 2016, ni que después se fueran al Retiro y allí volviera a besarla, la tocara en la zona vaginal y el pecho y le propusiera mantener relaciones sexuales.



Tampoco ha podido acreditarse en el juicio el segundo de los delitos, pues si bien después de ese día ambos mantuvieron contacto a través de las redes sociales hasta el mes de abril, no ha quedado probado que Dalas Review propusiera a la menor quedar de nuevo con él.



Y la prueba de cargo en este caso es la declaración testifical de la menor víctima, dado el contexto de intimidad en el que, según relata, se produjeron los abusos y el ciberacoso. Y "ninguno de los elementos que cuestionan la imputaciones -dice la sentencia-, es ciertamente definitivo".



SIMPLISTA



Ni lo es la declaración de la testigo víctima, ni las declaraciones del resto de testigos, que entran en contradicciones, ni lo es "la simplista hipótesis exculpatoria del acusado, se señala en la sentencia, de que todo es una conspiración ideada" por la víctima y las testigos".



"Estamos muy lejos también de poder tener por acreditada esa explicación. Hay también cosas que no cuadran", afirman los jueces de la Audiencia madrileña.



"En esta situación de tener que elegir entre dos versiones que ninguna de ellas se presenta como segura, el sistema procesal penal obliga a encarar uno de esos dos caminos: el que proporciona la seguridad de que ningún inocente será condenado aunque sea a costa de asumir el riesgo de impunidad de infracciones muy graves", recoge el fallo.



"En casos como este la presunción de inocencia se alza impidiendo una condena no asentada en una prueba concluyente y rotunda. No basta la convicción subjetiva del juzgador, dice la sentencia. Se hace precisa esa base probatoria sólida que aquí se echa en falta para condenar por abuso sexual a menor", agrega.



En cuanto al delito de ciberacoso, no hay duda de que ha existido el contacto por un medio tecnológico, el teléfono móvil, y se propuso un encuentro, que fue aceptado por la menor. "Sin embargo -refiere la sentencia-, no ha quedado probado que el encuentro fuera para ejecutar actos de carácter sexual sobre la denunciante".

