El Periodismo se planta ante el Supremo por el "insólito" ataque al secreto profesional

Decenas de periodistas se han concentrado esta mañana ante el Tribunal Supremo para defender su derecho a no revelar sus fuentes y mostrar así su rechazo con la decisión judicial de incautarse de los móviles personales de dos informadores que investigan un caso de corrupción que afecta al empresario Bartolomé Cursach. Entre las consignas que se han podido oír, El secreto no se toca, Sin periodismo no hay democracia o Juez, respeta nuestro derecho.

