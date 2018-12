Actualizada 15/12/2018 a las 15:18

El portavoz de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha asegurado que el presidente del Gobierno "no debe estar mendigando reuniones" con el presidente de le Generalitat, Quim Torra, sino que debe asumir las competencias de los Mossos d'Esquadra, de cara al Consejo de Ministros del viernes en Barcelona.

En declaraciones a los medios este sábado, Carrizosa ha afirmado que "corresponde al Gobierno movilizar a Mossos si fuera necesario, y no intentar dejarle todo el marrón a las otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", como la Policía Nacional y la Guardia Civil.

El portavoz de Cs, que ha visitado Vilafranca del Penedès (Barcelona) y ha sido recibido con pitadas y gritos de 'Fuera, fuera' o 'Mentiroso, fascista nadie te escuchará', ha criticado que los "intolerantes asedien a Cs" y ha defendido que los CDR son una minoría que quieren asustar a los catalanes.

Ha insistido en que no lo van a consentir y ha mostrado su inquietud porque el Gobierno "crea que solamente con unas cartas puedan conseguir que esto pare", en referencia a las tres misivas que el Ejecutivo dirigió a principios de semana al Govern para preguntar sobre la actuación de los Mossos el pasado fin de semana ante las acutaciones de los CDR.

"Es lamentable que Sánchez prefiera una foto con los separatistas a estar con los millones de catalanes que se encuentran desamparados", ha defendido Carrizosa, que ha reiterado que el presidente es rehén del los independentistas, que apoyaron la moción de censura.

Además, Carrizosa ha sostenido que no se necesita diálogo con el Torra, sino "hacer un requerimiento para que se cumpla la Constitución, y si no se cumple aplicar el 155 y que Cataluña no sea un territorio sin ley".

