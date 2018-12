Shakira afirma que ha pagado "hasta el último euro exigido" por Agencia Tributaria

Actualizada 14/12/2018 a las 19:46

La cantante Shakira ha afirmado este viernes a través de un comunicado de su oficina de comunicación que "ya ha pagado hasta el último euro exigido por la Agencia Tributaria y, por tanto, no debe nada al Estado español".



La Fiscalía de Barcelona se ha querellado este viernes contra ella ante los juzgados de instrucción de Esplugues de Llobregat (Barcelona) por seis presuntos delitos contra la Hacienda Pública por un supuesto fraude de más de 14,5 millones de euros en IRPF e Impuesto de Patrimonio (IP) a través de 14 sociedades en países como Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas y Panamá.



Te puede interesar





La oficina de comunicación de la artista ha indicado que Shakira ya ha pagado los 14,5 millones y que "no tiene sentido" que el ministerio público le reclame una fianza, que la querella de Fiscalía, recogida por Europa Press, cifra en 19,5 millones de euros.



El equipo de la cantante se muestra convencido de que "se inicia un procedimiento judicial con el objeto de meter miedo al resto de los contribuyentes utilizando a Shakira como chivo expiatorio, ya que ha sido una persona que ha contado toda su vida con una intachable reputación".



También critica que Shakira no ha recibido la querella formalmente, sino que se ha enterado por la prensa, "y lo más grave es que Fiscalía lo ha filtrado repartiéndola a la prensa incluso antes que al Juez extralimitándose de su función con el fin de lastimar su reputación, tan relevante para una artista de su estatus".



"ATROPELLO RECAUDATORIO"



El comunicado contradice a la Fiscalía e indica que Shakira no estuvo más de 183 días en España entre 2012 y 2014, y que la Agencia Tributaria ha utilizado criterios "muy forzados".



Argumenta que el criterio de ausencias esporádicas que alega Fiscalía solo se aplica cuando hay presencia previa pero que en el periodo de discusión la cantante era una ciudadana extranjera y hasta 2015 nunca fue residente fiscal en España, por lo que su equipo considera que el criterio del ministerio público es un "atropello recaudatorio".



"En el mismo momento en que Shakira pasa más de 183 días toma la iniciativa de declararse residente fiscal en España y tributar en este país", señala, en referencia al año 2015.



Añade que la estructura societaria que se discute se formó en 2007 "años antes de conocer a su pareja cuando Shakira no vivía en España, ni tenía intenciones de hacerlo" y que fue validada por autoridades de la Unión Europea y por PriceWaterhouseCoopers (PwC).



Y reafirma que, contrario a lo que dice la Fiscalía, Shakira, a través de sus asesores fiscales de Ernst and Young (EY), "ha colaborado con la agencia y prestado toda la información de forma clara y transparente con el fin de estipular las cuotas".

Etiquetas Shakira

Selección DN+