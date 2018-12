Aznar: "Vox está dentro del sistema pero quiere cambiarlo"

Actualizada 14/12/2018 a las 14:14

El expresidente del Gobierno José María Aznar cree que Cataluña es una comunidad fallida por culpa de los secesionistas y considera "indispensable" una intervención "a fondo de la autonomía catalana, sin límite de tiempo y de todas las instituciones".

Aznar afirma en una entrevista en El Mundo que en Cataluña se vive una "situación insurreccional" y advierte de que "cuanto más tiempo pase, más alto será el precio" que se pagará por ello.

En su opinión, el mayor problema que tiene España es, en buena medida, «el PSOE de hoy, el de Pedro Sánchez», que depende de las fuerzas independentistas que «invitan incluso a la kaleborrokización progresiva de Cataluña».

«Sería muy deseable (...) salir cuanto antes de esa situación», insiste Aznar, para quien el PSOE de Sánchez ha dejado de ser un partido constitucionalista.

Pero insiste en que la intervención de Cataluña a través del artículo 155 de la Constitución debe ser "total" e "indefinida" para preservar el orden constitucional y la "continuidad histórica de España" y no meramente para "convocar elecciones" como, en su opinión, fue el objetivo de Mariano Rajoy al activarlo que no logró "desmontar un golpe de Estado".

"La aplicación se hizo tarde y mal", afirma el expresidente que considera que la "clave nacional" ha sido fundamental en el resultado de las elecciones andaluzas.

Aznar afirma que no ve a Vox como "un partido fuera del sistema", sino como una fuerza que quiere cambiar ese sistema. "Cosa distinta es que me guste más o menos lo que dicen", añade antes de dejar claro que "hay cosas en el ideario que no le gustan, como la propuesta de liquidar el estado de las autonomías".

El expresidente rechaza en la entrevista ser el padre intelectual de las tres formaciones de derecha y centro derecha: "No soy tan presuntuoso para creerme eso. El mundo puede vivir sin mí".

Del actual líder del PP, Pablo Casado, asegura que es la persona que puede devolver la fortaleza al partido, que "no es un líder político superficial, tiene ideas, convicciones, valores y principios, y sigue la regla de un pensador norteamericano muy relevante que dice: huye algo de internet y lee".

Por eso, valora la renovación en la cúpula del PP como "un buen comienzo" y vaticina que la próxima convención del partido será "determinante, histórica".

