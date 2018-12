El rey Juan Carlos recibe su gran homenaje

Actualizada 06/12/2018 a las 18:42

Después del malestar que le causó su ausencia el pasado año en el acto de recuerdo a las primeras elecciones democráticas, el rey Juan Carlos se ha resarcido este jueves al convertirse en el gran protagonista de la sesión solemne por el 40 aniversario de la Constitución celebrada en el Congreso, en el que el rey Felipe VI ha animado a preservar los ideales constitucionales sin desvirtuarlos.

Transcurridos siete años desde la última vez que estuvo en el hemiciclo, don Juan Carlos, acompañado de la reina Sofía, ha recibido una prolongada ovación de casi dos minutos a cargo de los diputados y senadores de PP, PSOE, Ciudadanos y algunos partidos minoritarios que han asistido a la sesión presidida por Felipe VI.



Con la ausencia de los independentistas catalanes y los nacionalista vascos, solo los diputados de Unidos Podemos, que han lucido un símbolo republicano en sus chaquetas, se han abstenido de sumarse a una ovación que han tachado de "vergonzosa" por la negativa del Congreso a investigar los negocios del rey emérito.



La de hoy ha sido la primera vez que dos reyes estaban en el hemiciclo, puesto que don Juan Carlos no acudió ni a la proclamación de su hijo y ni al acto de junio de 2017 por el 40 aniversario de los comicios de 1977 que tanta controversia generó.



El protocolo ha establecido que Juan Carlos I, apoyado en su bastón, y doña Sofía entraran en primer lugar en el salón de plenos para ocupar un sitio de honor en el centro delante del banco azul.



Lo han hecho flanqueados junto a los exjefes del Gobierno Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, y los tres 'padres' vivos de la carta magna: José Pedro Pérez-Llorca, Miquel Roca y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón.



Nada más aparecer, los parlamentarios han lanzado una atronadora salva de aplausos como reconocimiento a la figura de quien sancionó la Constitución hace cuatro décadas, al que se le ha visto al borde de la emoción.



Una ovación a la que ha proseguido otra, algo más corta, a la llegada a la tribuna presidencial de Felipe VI y de la heredera al trono, que han completado la foto de las tres generaciones de la Corona en democracia.



El homenaje a don Juan Carlos se ha verbalizado en los discursos de su hijo y de la presidenta del Congreso, Ana Pastor.



"Una monarquía parlamentaria que impulsó mi padre, de forma tan decisiva y determinante, durante aquel periodo transcendental de nuestra historia", ha ensalzado don Felipe, quien ha elogiado también "el apoyo permanente y comprometido" de la reina Sofía.



El acto de hoy ha representado un broche especial a un año complicado para Juan Carlos I, que arrancó con la celebración de su 80 aniversario y que se fue enmarañando con hechos como las grabaciones de Corinna zu Sayn-Wittgenstein, en la que le acusaba de tener cuentas en Suiza y de utilizarla como testaferro, y la reciente foto con el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman.



La satisfacción del anterior jefe del Estado se ha hecho patente durante el cóctel en el Salón de Pasos Perdidos tras la sesión solemne.



Sentado en una butaca alta para poder descansar, el rey emérito, con aspecto sonriente, ha recibido numerosas felicitaciones de invitados y ha charlado con algunos de los cargos políticos, entre ellos, el líder del PP, Pablo Casado, y Adolfo Suárez Illana.



A pocos metros, ha estado Felipe VI, quien no ha ocultado su alegría por el desarrollo del acto y por el tributo brindado a su padre, que no pisaba la Cámara Baja desde que fuera a la capilla ardiente de Suárez en marzo de 2014.



También ha habido miradas hacia la princesa de Asturias, que tras el acto, ha estado pegada en todo momento a la reina Letizia y a la infanta Sofía ante el interés de la gente por saludarla.



Al referirse a las dos menores, la heredera, de 13 años, y su hermana, de 11, Pastor se ha congratulado de que pertenezcan "a una de esas generaciones de españoles más jóvenes que han tenido la fortuna de nacer en democracia".



"Una fortuna que puede llevar a pensar que todo fue fácil, cuando, si lo logramos, fue gracias a mucho esfuerzo y sacrificio, tolerancia y generosidad", ha añadido Pastor.



La reina Letizia, vestida de rojo, se ha sumado a los aplausos tanto a sus suegros como a su esposo.



Una de las imágenes que ha dejado el acto ha sido cuando Felipe VI, abrumado por la ovación final y los vivas al rey, ha sonreído a doña Letizia para que le acompañara a salir del hemiciclo, pero ella ha persistido en las palmadas para prolongar el reconocimiento.



El foco sobre la Familia Real ha eclipsado a otros protagonistas de la jornada, como Mariano Rajoy, que regresaba al Congreso después de la moción de censura de Sánchez que le desbancó del poder el pasado 1 de junio.



También ha destacado la presencia de la presidenta andaluza en funciones, Susana Díaz, uno de los once responsables autonómicos que han asistido al Congreso.



Los ausentes han sido el presidente de la Generalitat, Quim Torra; el del País Vasco, Iñigo Urkullu, la de Navarra, Uxue Barkos, y los de Cantabria, Comunidad Valenciana, Baleares y Melilla.

