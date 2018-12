Rivera ve irresponsable "descartar" escenarios de pacto, incluido con Vox

Actualizada 05/12/2018 a las 17:10

Ciudadanos ha acordado hoy "priorizar" la negociación con el PP para conseguir el cambio en Andalucía de la mano de su candidato, Juan Marín, y no se cierra a pactos con otras fuerzas, refiriéndose a Vox: "sería una irresponsabilidad ponerse a descartar todos los escenarios" posibles de pacto.



Es lo que cree el líder de Cs, Albert Rivera, que ha comparecido en rueda de prensa en la sede de Alcalá después de reunirse el Comité Ejecutivo Nacional para analizar los resultados en Andalucía y marcar la estrategia para desalojar al PSOE.



Hoy mismo, el secretario general de Cs, José Manuel Villegas, se pondrá en contacto con el PP para fijar una fecha y empezar a negociar ese cambio de gobierno que pasa irrenunciablemente porque Marín sea el presidente, ha recalcado Rivera, que tiene claro que el PSOE tiene que pasar a la oposición "y asumir la derrota". Eso sí, ha pedido a los socialistas que permitan la investidura de un gobierno de 47 escaños (26 del PP más 21 de Cs) que es el que quiere conformar Cs, aunque también está abierto a un acuerdo de investidura o legislatura.

"Si el PSOE tiene responsabilidad y sentido de Estado debería permitirlo. No digo que lo aplauda ni que lo comparta ni que le guste, sino que lo permita", ha subrayado Rivera. Será Villegas quien asuma las riendas de las negociaciones junto al comité autonómico andaluz, encabezado por Marín, con el objetivo de constituir un gobierno "nuevo, limpio y de cambio sin sectarismos ni políticas excluyentes". Rivera no ha querido entrar en posibles repartos de consejerías cuando aún no han arrancado las negociaciones porque lo importante son los contenidos, la estabilidad y las personas, respondiendo así a la posibilidad de que Vox pueda asumir alguna, como ayer sugirió el presidente del PP, Pablo Casado.



Siguiendo con Vox, ha evitado pronunciarse sobre si comparte la idea del candidato respaldado por Cs para la Alcaldía de Barcelona, Manuel Valls, de que no puede haber ningún pacto con el partido de Santiago Abascal. Es entonces cuando ha dicho que sería irresponsable descartar alguno de los escenarios que hay sobre la mesa, teniendo en cuenta que existen ahora cinco grupos en el Parlamento andaluz. "Sin una reunión me parecería poco responsable descartar cosas o decir cómo tiene que ser ese pacto de gobierno", subrayando que él no va a repartir consejerías "porque no le toca" y es un asunto que, a su juicio, corresponde a la mesa de negociación con el PP.



A lo que si se cierra en banda en esas negociaciones es a que Marín no sea el presidente de la Junta porque Cs, al contrario que el PP y el PSOE, ha crecido en las elecciones del domingo y, además, ha argumentado, se ha producido prácticamente un empate técnico con los populares. El próximo gobierno andaluz, ha defendido, tiene que estar encabezado por un partido limpio, que no tenga que estar pendiente de Bárcenas ni de la Gürtel, ni de asuntos "que puedan acabar salpicando en un momento dado a la Presidencia de la Junta".



A ver si ahora, ha subrayado, "por quitar a los de los ERE, que hay que quitarles, vamos a tener sorpresas en un futuro" y por eso ha insistido en que el presidente andaluz tiene que estar "blindado" frente a la corrupción. Las tres condiciones en las que Cs va a sostener las negociaciones con el PP, ha explicado, son: "ejecutar el cambio que han votado los andaluces"; que ese cambio lo lidere un partido "limpio y sin causas pendientes de corrupción" y, por último, emprender inmediatamente esas negociaciones.



Otra de las cuestiones que le han planteado los periodistas es sobre el futuro de Canal Sur después de que hoy el secretario general del PP, Teodoro García Egea, asegurara estar dispuesto a estudiar la propuesta de Vox de cerrar esta televisión autonómica. Una cuestión en la que Rivera no ha entrado y se ha limitado a señalar que en la negociación también se hablará de programas y de modelos de televisión pública.

