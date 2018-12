Moreno no ve "sensato" que Cs quiera liderar el cambio con cinco escaños menos

Actualizada 05/12/2018 a las 17:20

El presidente del PP-A y candidato a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, ha manifestado que "no ve sensato" que Ciudadanos (Cs) quiera liderar el cambio en Andalucía cuando ha tenido cinco escaños menos que los 'populares' en las elecciones del pasado domingo. Además, ha pedido a la presidenta andaluza en funciones y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, que "no inquiete ni insidie" y a los dirigentes socialistas que no "introduzcan elementos de tensión ni de temor a la sociedad andaluza, especialmente en la propia Administración autonómica".



Así lo indicado durante su intervención en la junta directiva del PP de Málaga, donde también ha reclamado a Díaz que "tenga la dignidad suficiente para entender la nueva situación política en Andalucía". "Los andaluces le dijeron que su tiempo ha acabado y a partir de aquí usted está en funciones, en un periodo de transición entre un viejo gobierno de 40 años de socialismo y un nuevo gobierno liderado por el PP y en el que vamos a hacer reformas", ha espetado.



Por ello, ha insistido a la líder socialista que "no vaya con insidias a trabajadores y funcionarios" y que tampoco adopte decisiones "que no le competen a usted y sí al nuevo gobierno que se constituya".



Moreno ha asegurado que no participará "en el baile del desgaste de una ilusión por el cambio en Andalucía", reclamando a las fuerzas políticas que "pueden apoyar el cambio y pueden y deben participar en él que sean sensatas", con una clara referencia a Ciudadanos. Así, ha recalcado que "es evidente que el PP ha liderado el cambio" y ha aludido a datos "clarísimos".



En el denominado "bloque del cambio" hay tres fuerzas políticas -PP, Cs y VOX- que "suman una alternativa", detallando que los 'populares' tienen una representación del 41,5 por ciento; la formación naranja del 36,5 por ciento y VOX un 21,9 por ciento. Por ello, "no es sensato, no es coherente, que quien tiene un 36,5 por ciento le pida a la que tiene un 41,5 por ciento, y cinco escaños más, que quiere liderar el cambio".



Por este motivo y, según ha agregado el líder del PP andaluz, "porque a lo largo de toda la campaña electoral han expresado de manera clara y nítida que si el PP tenía un voto más, apoyarían al PP". "Desde el máximo respeto y consideración que le tengo a todas las fuerzas y especialmente a Ciudadanos, no se puede decir una cosa en campaña y luego justamente lo contrario", ha enfatizado.



También ha asegurado que tras las elecciones del domingo "los andaluces ya han decidido": "No quiero más debates de sillones, no le interesa nada a los andaluces, quieren que hablemos de proyectos, de reformas y de futuro". "Es el momento de la sensatez y quizá es la mejor guía en momentos de transición: la sensatez, la coherencia y el sentido común".



"Los andaluces decidieron que el sillón de la presidencia lo ostentaba quien más confianza tenía en este bloque del cambio, es algo que no es discutible", ha asegurado Juanma Moreno, quien quiere que "cuanto antes, si es posible la próxima semana", sentarse para hablar de proyectos e iniciativas.



Entre ellas ha citado el tercer hospital de Málaga capital, la reforma fiscal, acabar con el impuesto de sucesiones y donaciones en Andalucía, cómo implementar la bajada masiva de impuestos de manera progresiva en esta legislatura, cómo atraer inversión, cómo multiplicar el empleo o el mapa de infraestructuras sanitarias. Pero también, ha agregado, "cómo despolitizar la sanidad y recuperar la dignidad y el prestigio de los profesionales sanitarios, de despolitizar la educación", etcétera.



El mandato debe ser, a su juicio, ponerse a trabajar "desde ya en esos cambios". "No podemos defraudar, decepcionar ni desilusionar a ese movimiento de cambio. Estamos todos tocando ese sueño y toca hacer el tránsito de un gobierno antiguo al que le va a venir bien regenerarse, recuperarse, reorientarse para el futuro, la alternancia siempre es buena", ha dicho, confiando en que los socialistas estén en la oposición "un tiempecito largo".



En este punto se ha comprometido a estar "únicamente ocho años" al frente de la Junta, si finalmente accede a la presidencia: "Vamos a limitar los mandatos". En definitiva, ha incidido en la necesidad de que "las fuerzas del cambio trabajen de verdad", apelando al "sentido común, coherencia y responsabilidad de Cs" para trabajar en el proyecto político "que tiene que llevar a Andalucía a un mejor futuro, mucho más ilusionante y próspero".



En su intervención, Moreno ha trasladado igualmente un mensaje a Adelante Andalucía para que "deje de atemorizar" a la ciudadanía, recordándole que la calle "es de todos, nadie tiene ni debe tener el monopolio de la calle". "Hay una regla de la democracia que todos debemos cumplir y respetar: lo que sale de las urnas lo asumimos con responsabilidad, dignidad y con respeto".



Pese a que ha añadido que "todo el mundo tiene derecho a manifestarse y expresarse", el candidato del PP a la Presidencia de la Junta ha resaltado que "nadie debe ni mucho menos violentar la situación de convivencia que se vive en Andalucía".



En su discurso ante sus compañeros de partido, Juanma Moreno ha destacado que se trata de un "momento histórico no sólo para el PP sino para la sociedad" andaluza y ha subrayado que únicamente ellos plantearon las elecciones "como un referéndum entre continuidad y cambio". Así, ha asegurado que en Andalucía "van a tener cambio".



PREOCUPACIÓN POR LOS INCIDENTES



Por su parte, el portavoz del PP-A, coordinador de la campaña en estas elecciones autonómicas y líder de los 'populares' malagueños, Elías Bendodo, se ha mostrado preocupado por los incidentes que se han registrado en la sede del partido en Cádiz.



"Eso sí que es fascismo, fascismo radical que no respeta la democracia. Y son corresponsables de estas agresiones, de estos ataques a nuestra democracia, quienes desde la política hacen un llamamiento a rebatir con protestas lo que han decidido los andaluces. Flaco favor hacen a Andalucía con esta irresponsabilidad", ha espetado, lamentando que no se respete el mandato de las urnas.



Así, ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad, al respeto a la democracia y a la calma", pidiendo que "la crispación no empañe la ilusión por el cambio". "No podemos dejar que el odio difumine la alegría", ha finalizado.

