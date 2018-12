El Gobierno no descarta ampliar el plazo para privatizar Bankia

Actualizada 05/12/2018 a las 18:11

El Gobierno no descarta ampliar el plazo límite para que el Fondo de Reestructuración de Ordenación Bancaria (FROB) se desprenda de la participación del 60,63% que ostenta sobre Bankia, actualmente fijado en diciembre de 2019.

Así lo ha señalado la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, durante el Desayuno informativo organizado por Europa Press, en el que ha reconocido que el Ejecutivo considerará la opción de extender el plazo para privatizar el banco presidido por José Ignacio Goirigolzarri con el fin de eliminar la presión sobre el precio de la acción.



"Es una posibilidad que nos podemos plantear indudablemente, ahora la fecha es 2019 y habrá que ver si es necesario o no extender el plazo", ha indicado la ministra, quien ha reiterado que el valor actual de la acción no es el más idóneo para privatizar la entidad, debido a que el objetivo debe ser maximizar la recuperación de ayudas públicas concedidas al sector financiero.



Preguntada sobre si de cara al próximo tramo de privatización se tomará como referencia el precio al que se vendió el último paquete de acciones de Bankia (4,06 euros frente al precio actual de mercado de 2,08 euros), Calviño no ha querido dar un precio concreto y ha apuntado que no es lo mismo vender un 7%, como en las dos anteriores ocasiones, que una participación "de control", dejando así la puerta abierta a la venta de un paquete mayor.



Sobre la posibilidad de vender grandes paquetes accionariales de Bankia a fondos de inversión, la ministra se ha limitado a señalar que "no hemos descartado ninguna opción, pero no es el momento de hacerlo ahora". "De momento, el valor y la situación del mercado no nos dan razones para tomar esta decisión en la coyuntura actual, pero cuando se privatice habrá un elemento de recuperación de ayudas", ha asegurado. El Banco de España cifra en 14.000 millones de euros el importe recuperable de ayudas destinadas al sector financiero, frente a los 63.000 millones que se concedieron en el marco de la crisis financiera.



Según Calviño, lo ideal sería poder recuperar la totalidad de las ayudas que se dieron, pero ha destacado que el objetivo de la concesión no fue salvar a los accionistas, que acabaron perdiendo sus inversiones, sino garantizar la estabilidad del sector financiero, por lo que el objetivo prioritario será que el sector "funcione bien" y siga canalizando el crédito. El Estado inyectó 22.424 millones de euros en 2013 para reflotar Bankia, de los que el Estado ha recuperado ya 2.864 millones de euros (el 12,77% del total) con la venta de sendos paquetes del 7,5% y el 7% en 2014 y en 2017, más 741 millones pagados en dividendos, a los que el banco añade cerca de 5.000 millones devueltos a preferentistas y minoristas de la salida a bolsa del 2011.

