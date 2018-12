Abascal exigirá el cierre de Canal Sur para dar su apoyo a presidir la Junta de Andalucía

Actualizada 05/12/2018 a las 18:58

El presidente de VOX, Santiago Abascal, ha puesto como condición este miércoles para obtener su apoyo para formar Gobierno en Andalucía el cierre de Canal Sur, una reforma del Estatuto andaluz que devuelva las competencias de Sanidad y Educación al Estado, abrir una auditoria "por el fraude del PER" y un estudio detallado de "organismos superfluos".



En rueda de prensa Abascal ha añadido a estas medidas que se haga una defensa de la caza y de la tauromaquia, derogar leyes relacionadas con Género y Memoria Histórica, la supresión del impuesto de sucesiones y la rebaja del tramo autonómico del IRPF.



A esto, añade la petición de que desaparezca del Estatuto andaluz la definición de "realidad nacional" y sustituirlo por "región autónoma", porque a su juicio, "los andaluces saben que España es una nación". Abascal ha apuntado que no se reunirán con Ciudadanos o Partido Popular hasta que no se pongan "de acuerdo" entre ellos y ha pedido al partido naranja que "estén a la altura".



No obstante, y a pesar de haber explicado las medidas que quieren que se realicen, ha puntualizado que no frustrarán el fin "del régimen socialista en Andalucía".

Te recomendamos

Etiquetas Elecciones en Andalucía

Selección DN+