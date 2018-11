Los señalados de Moncloa

29/11/2018 a las 06:00

Accedió Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno con un mandato claro del Congreso: acabar con la corrupción. Se presentó el líder del PSOE como un hombre sin tacha y aseguró que sería implacable contra una lacra que puso fin a la era Rajoy. Se rodeó el ya jefe del Ejecutivo de un Gobierno, se suponía, modélico. Rostros consagrados, como el de Josep Borrell, Carmen Calvo o Aida Calviño; mediáticos, como Pedro Duque o Màxim Huertas; leales, como José Luis Abalos o Carmen Montón. La confección de los integrantes del Consejo de Ministros, y su filtración a cuentagotas a los medios, despertó un interés inusitado. Nuevos tiempos. Pero pronto todo cambió. Para mal.

A primeras de cambio, el ministro de Cultura se vio obligado a dimitir. Ni una semana duró en el cargo. Huerta decidió tirar la toalla tras conocerse que defraudó a Hacienda 218.322 euros. En una comparecencia inusual, y tras proclamar su inocencia, se fue para no desestabilizar, dijo, "el proyecto regenerador de Pedro Sánchez".

Pero ahí no se quedó la cosa. Justo al cumplirse cien días de la llegada de Sánchez a Moncloa, a Carmen Montón también se le mostró la puerta de salida, esta vez por el escándalo de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos, un caso judicializado y este miércoles archivado "al no quedar acreditada la perpetración de infracción penal alguna". Y la cosa podría haber ido a más. Pero desde aquel momento el presidente del Gobierno, que empezaba a comprender qué es eso de gobernar en minoría, se plantó y va sorteando como puede los nuevos escándalos que han surgido. Y que no son pocos. Empezando por el de su tesis doctoral, sobre la que pesan demasiadas dudas de plagio y pocas explicaciones. El último señalado ha sido Borrell, a quien este martes PP, Ciudadanos y, también, Unidos Podemos, el socio natural de Gobierno del PSOE, pidieron su dimisión tras la multa impuesta, de 30.000 euros, por la CNMV por usar información privilegiada para vender acciones de Abengoa. Luis Planas, Dolores Delgado, Pedro Duque, Isabel Celaá y Nadia Calviño completan la lista de señalados de la Moncloa. Todos ellos se aferran al sillón ministerial.

LOS NUEVE SEÑALADOS

-Pedro Sánchez. Presidente. Su tesis 'cum laude' ha levantado sospechas en la oposición y recibió las acusaciones de plagio o de trato de favor por recibir una calificación exagerada. Han pedido su dimisión: Ninguno.

-Josep Borrell. Ministro de Exteriores. Pagará 30.000 euros de multa por usar información privilegiada para vender acciones de Abengoa un día antes de que la empresa presentara preconcurso de acreedores. Han pedido su dimisión: PP y Podemos, diputados de Esquerra y la Generalitat.

-Nadia Calviño. Ministra de Economía. En el año 2000 compró con su marido una vivienda a través de una sociedad, una práctica legal que permite reducir el pago de impuestos. Han pedido su dimisión: PP.

-Isabel Celaá. Ministra de Educación. Declaró su vivienda por el valor catastral y no por el de mercado, que evidentemente es inferior. Han pedido su dimisión: Ninguno.-Pedro Duque. Ministro de Universidad y Ciencia. Tiene a nombre de una empresa dos viviendas. Acaba de regularizar su situación ante Hacienda antes de recibir la notificación por la apertura de un procedimiento de inspección, según 'Ok diario'. Han pedido su dimisión: PP, Podemos y Ciudadanos.

-Dolores Delgado. Ministra de Justicia. Dijo no conocer al excomisario Villarejo, algo que desmintió una grabación en una polémica comida junto al juez Baltasar Garzón y el antiguo policía. Han pedido su dimisión: PP, Podemos y Ciudadanos. -Luis Planas. Ministro de Agricultura. Fue imputado por haber consentido supuestamente las captaciones de agua ilegales cuando fue consejero de Agricultura en Andalucía. El juez archivó la causa en su contra el pasado 8 de octubre. Han pedido su dimisión: PP.

-Carmen Montón. Exministra de Sanidad. Dimitió tras destaparse supuestas irregularidades en la realización de un máster en la Universidad Rey Juan Carlos. Han pedido su dimisión: Podemos. -Màxim Huerta. Exministro de Cultura. Dimitió tras conocerse que fue sancionado por defraudar a Hacienda más de 218.000 entre los años 2006 y 2008. Han pedido su dimisión: PP y Podemos.

