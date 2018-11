El Gobierno respalda a Borrell pese a las críticas y peticiones de dimisión

Actualizada 27/11/2018 a las 17:41

El Gobierno respalda "absolutamente" al ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, pese a las críticas de los partidos de oposición y de que, incluso, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, hasta ahora socio preferente del Ejecutivo, le haya pedido que abandone el cargo.



La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha impuesto a Borrell una multa de 30.000 euros por infracción muy grave por vender 9.030 euros en acciones de Abengoa cuando era consejero de la compañía y, por lo tanto, disponía de información privilegiada. Fuentes del Palacio de la Moncloa han subrayado que Borrell ya dio en su momento las explicaciones oportunas y que cuenta con el apoyo y el respaldo del Ejecutivo para que siga desempeñando su labor al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores. En esta línea, fuentes cercanas al ministro han asegurado que la multa que le ha impuesto la CNMV es "la consecuencia lógica" de no haber presentado recurso a la sanción.



Borrell anunció el pasado 17 de octubre que no iba a recurrir la multa porque, para hacerlo, tenía que presentar un recurso de alzada ante el Ministerio de Economía de un Gobierno del que forma parte, lo que podría generar un "conflicto de intereses". El propio ministro reconoció el mes pasado que la venta "no fue adecuada" ni por el momento en que se hizo ni por "la apariencia de irregularidad" que pudo generar, pero lo calificó de "un problema de menor cuantía" que no afectaba a su "idoneidad" para el cargo. Defensa que hace también su compañera de gabinete Meritxell Batet, que ha asegurado que el puesto del titular de Exteriores está "fuera de toda duda" pese a la multa de la CNMV. "La valoración de la tarea de Gobierno del ministro Borrell es impecable y por supuesto que tiene plenas capacidades para continuar desarrollando su trabajo", ha sostenido la ministra de Política Territorial.



También desde el PSOE, la presidenta andaluza, Susana Díaz, ha asegurado que la ley tiene que ser "igual para todo el mundo" y que si la CNMV ha multado a Borrell, "habrá hecho lo correcto". Crítico, el presidente del PP, Pablo Casado, ha alertado de que el ministro de Asuntos Exteriores está "deslegitimado" para seguir en el Gobierno y ha reclamado que acuda inmediatamente al Congreso de los Diputados para dar explicaciones. El PP ha pedido ya por dos veces sin éxito que Borrell acuda al Congreso por uso de "información privilegiada", la primera el pasado 27 de octubre ante la comisión de Asuntos Exteriores, y la segunda el 6 de noviembre, ante la de Calidad Democrática y Lucha contra la Corrupción.



Para Casado, "no es la primera vez" que Borrell "tiene un problema de esta naturaleza" y por ello ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que tenga el "mismo baremo de exigencia" que cuando estaba en la oposición y lo aplique a sus ministros. Desde Ciudadanos, la portavoz nacional, Inés Arrimadas, ha avisado de que sería "muy grave" que Borrell "hubiera mentido a los españoles" al asegurar que no había cometido "ninguna infracción" en la venta de esas acciones de Abengoa. "Esto es un tema muy feo y muy grave", ha dicho a los periodistas Arrimadas, que ha avanzado que su partido también ha pedido la comparecencia parlamentaria de Borrell por este asunto.



Mucho más allá ha ido el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que ha reclamado directamente la dimisión del ministro de Asuntos Exteriores pese a que respeta "su altura política". "Este gobierno no se puede permitir un ministro sancionado por la CNMV por vender acciones con información privilegiada. Respeto a Borrell por su inteligencia y su altura política y creo que dimitirá sin necesidad de que se lo exijamos. Hoy tiene la oportunidad de dar ejemplo", ha escrito Iglesias en Twitter.

