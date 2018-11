La abogada del 'Rey del Cachopo': "No defiendo a asesinos"

Actualizada 23/11/2018 a las 13:14

La coabogada de César Román, conocido como 'El Rey del Cachopo', ha afirmado este viernes tras escuchar el "desgarrador" testimonio de la madre de Heidi Paz, cuyo torso apareció en una maleta el pasado 13 de agosto en una nave de Usera, que si tiene la mínima sospecha de la autoría de su cliente en el crimen de la que fuera su novia dejará la defensa.

"No defiendo asesinos. Mi objeción de conciencia está por encima de mi labor profesional. Si tengo la mínima sospecha de que César es el autor de este terrible asesinato dejaré la defensa", ha aseverado Teresa Bueyes ante los periodistas que se han concentrado a la salida de los juzgados de Plaza de Castilla.



Bueyes, que ejerce la codefensa en ayuda del letrado Javier Notivoli, ha escuchado el relato de la madre de la víctima, quien ha comparecido como testigo ante la juez de instrucción número 32 de Madrid.



En la comparecencia, ha estado presente su abogado después de que se hayan personado en la causa como acusación particular, según ha confirmado el letrado. Los hermanos de Heidi han acompañado a su madre, quien estaba muy afectada por lo sucedido.



La abogada defensora no ha podido contener las lágrimas y ha salido del juzgado visiblemente afectada. A su salida, ha insistido en que no ha leído el sumario, pero lo que ha visto hoy es "una madre completamente desgarrada y muerta de dolor".

De este modo, ha manifestado que el honor de la víctima y su dignidad está "por encima de todo", advirtiendo de que no va a permitir que se le desacredite. "Pido respeto a la sensibilidad de la familia", ha dicho.



"Desde hace 25 años, por mi moralidad absoluta contraria a la violencia de género y a los crímenes, por encima de mi profesión está mi ética. Si veo cualquier indicio de su autoría, dejaré la defensa", ha apostillado.



La madre estaba citada para ratificar la relación que mantenía su hija con su presunto asesino para determinar si el 'Rey del Cachopo' era su pareja. Cuando se determine esa circunstancia, la juez deberá inhibirse de la causa a favor del juzgado de violencia sobre la mujer.



El pasado martes el juez de Instrucción número 32 de Madrid acordó la prisión provisional comunicada y sin fianza de César Román, conocido como el 'rey del cachopo' por ser presuntamente el autor de la muerte de Heidi.



César Román está investigado por la supuesta comisión de un delito de homicidio doloso o un delito de asesinato. Esta imputación será concretada técnicamente según se vayan practicando las correspondientes diligencias de investigación en el marco de la instrucción judicial.



Durante la comparecencia judicial, el investigado se acogió a su derecho constitucional a no declarar y, una vez se le ha notificado el auto de prisión, se le condujo al madrileño recinto penitenciario de Soto del Real.



Se acordó también el levantamiento del secreto de las actuaciones, que estaba en vigor en aplicación de la orden de busca y captura internacional, figura que hizo posible su detención en Zaragoza.



Precisamente, esa orden de busca y captura fue la que esgrimió la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Zaragoza para acordar su prisión hasta que prestara declaración en el órgano que tramita su causa: el Juzgado 32 de Madrid.

