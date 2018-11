Torrent cree que Fiscalía actúa con "anhelo de venganza y no de justicia"

Actualizada 02/11/2018 a las 14:36

El presidente del Parlament, Roger Torrent (ERC), ha considerado este viernes que la Fiscalía ha actuado con "anhelo de venganza y no de justicia" con una acusación con penas que "suman más de 200 años" para los líderes independentistas y que ha tachado de "inaceptable", porque "no han cometido ningún delito".



En una declaración institucional conjunta en el Parlament junto al presidente de la Generalitat, Quim Torra, Torrent ha reaccionado así a las penas de prisión solicitadas por la Fiscalía y la Abogacía del Estado para los líderes del proceso independentista.



A su juicio, la Fiscalía "acusa a la inmensa mayoría de catalanes" y "en este proceso no se persiguen personas", sino que "se persiguen ideas". "Pero los que lo hacen no saben que las ideas no se pueden encarcelar, que no renunciaremos a decidir democráticamente nuestro futuro y que no claudicaremos ante la represión", ha señalado el presidente de la cámara catalana.

