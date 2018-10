El Gobierno recurrirá el viernes al TC la reprobación del rey en el Parlament

Actualizada 16/10/2018 a las 13:24

El Consejo de Ministros dará luz verde este viernes al recurso ante el Tribunal Constitucional de la reprobación del rey en el Parlamento de Cataluña, ha anunciado la vicepresidenta, Carmen Calvo, en los pasillos del Congreso.

El Parlament aprobó el pasado 11 de septiembre una resolución que abogaba por la abolición de la monarquía, calificada de "inadmisible" por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ese mismo día anunció que tomaría medidas legales.

"Este viernes propondremos un recurso al TC, porque no se puede en un parlamento autonómico intentar trazar la forma de Estado de este país", ha señalado la vicepresidenta.

Calvo ha explicado que, aunque la resolución que aprobó el Parlament, "no tiene ningún sentido jurídico, sí que tiene que tener una respuesta política".

En esa línea, ha apuntado que el Gobierno va con este asunto al TC igual que fue hace dos meses "cuando se intentó sin ningún efecto recomponer las leyes que rompían la Constitución y el propio Estatuto de Autonomía y la unidad territorial de España".

En aquella ocasión, el Ejecutivo recurrió ante el Constitucional -que poco después la suspendió cautelarmente- la moción aprobada el pasado 5 de julio en el Parlament que reafirma "los objetivos políticos" de la resolución del 9 de noviembre de 2015 para avanzar hacia la independencia de Cataluña.

El Gobierno sostiene que sus actuaciones respecto a Cataluña deben combinar la "naturalización" en sus relaciones con las respuestas "firmes" y "responsables" ante las actuaciones que considera "inaceptables" de las instituciones catalanas, como el reciente ultimátum del president, Quim Torra, y la reprobación al rey.

Por eso, Calvo ha admitido que hay "momentos más y menos agradables", pero ha insistido en que lo que no va a hacer el Gobierno de Sánchez es la "política de la silla vacía".

Ante una situación que "no es fácil", en la que el Gobierno está pidiendo que "todo el mundo ayude", la vicepresidenta ha lamentado que haya partidos políticos que "no solamente no ayudan, sino que procuran cada día empeorar las cosas".

