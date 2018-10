Delgado asegura que se siente "víctima" y acusa al PP de "chantajear" como Villarejo

Actualizada 10/10/2018 a las 11:14

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha asegurado este miércoles que se siente "víctima" del comisario jubilado José Manuel Villarejo tras la publicación de las conversaciones que mantuvieron en 2009 y ha acusado al PP de "chantajear" como el expolicía al utilizar políticamente esta filtración.

"No se puede hacer una utilización política de un chantaje al Estado, del que yo soy víctima. No se debe admitir ese chantaje y no se puede revictimizar a la víctima de ese chantaje. Chantajear es difamar, verter mentiras, expandir grabaciones ilegales, conversaciones manipuladas. Pero chantajear también es seguir la lógica que el chantajista quiere", ha dicho.

Delgado ha respondido así, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, a dos preguntas de los diputados del PP Javier Maroto y José Antonio Bermúdez de Castro, que la han acusado de hacer daño a la Justicia y le han exigido que presente su dimisión.

Maroto ha sido el primero en intervenir y, tirando de ironía, ha transmitido a la ministra que entiende lo "duro" que debe ser para ella el momento que está atravesando, tanto en lo profesional como en lo personal.

"Muchos diputados aquí nos solidarizamos con su situación. Es muy duro lo que está pasando, verse reprobada. Lo lamento. Es duro también salir a la calle y sentir que la gente le mira raro, como cuestionada. Y es porque a la gente no le gusta que se le mienta", ha remarcado provocando algunas risas en la bancada del PP.

Te recomendamos

DIMITIR COMO SUS COMPAÑEROS

Para el diputado 'popular', debe ser "duro" también "levantarse por la mañana y preguntarse" si debe dimitir como los exministros Màxim Huerta y Carmen Montón o debe "agarrarse un poco más a la silla" como, según ha dicho, Pedro Duque, Isabel Celaá o Josep Borrell.

A su juicio, "debe ser duro" cuando Podemos pide su renuncia y "los suyos también le ponen en cuestión". "Los españoles no se merecen una ministra como usted. Si tiene dignidad, dimita", ha manifestado.

Aunque Delgado ha comenzado su respuesta a Maroto diciendo que no se siente chantajeada por nadie más allá de lo que pueden sentirse los propios diputados 'populares', después la ministra ha criticado al PP por hacer "utilización política de un chantaje al Estado", del que ha dicho ser "víctima".

En su opinión, "seguir la lógica política" del "chantajista", es decir, de Villarejo, es "entrar en un lodazal político que no conduce a ningún sitio", pero en el que, según Delgado, el PP cae porque "no hace oposición" después de salir de un gobierno por su "corrupción sistémica".

Tras exigir a los 'populares' que "lecciones, las justas", le ha llegado el turno al diputado José Antonio Bermúdez de Castro, quien ha recordado a la ministra que en su conversación con Villarejo habló de haber presenciado cómo compañeros del mundo judicial estaban con menores de edad en Cartagena de Indias (Colombia) y el comisario jubilado le contó que tenía una red de prostitución para extorsionar a políticos y empresarios.

Por eso, Bermúdez de Castro considera que Delgado "no puede dar lecciones ni ejemplo de nada", ya que en esa conversación dijo haber tenido "conocimiento directo de hechos muy graves y no hizo nada". "Como fiscal, tenía el deber de perseguir esos delitos", ha subrayado.

ASEGURA QUE NO PRESENCIÓ NINGÚN DELITO

Sin embargo, la ministra de Justicia ha recalcado al diputado que ella no ha "presenciado la comisión de ningún delito", es decir, que no ha "estado presente ante ningún hecho que debía denunciar". Es más, ha recordado su amplia experiencia como fiscal para garantizar que sabe "distinguir perfectamente lo que es un delito de lo que no lo es".

Así, ha aprovechado para reprochar a los 'populares' que ellos tampoco denunciaran hechos delictivos que presuntamente cometieron miembros de su partido, en alusión a la presunta contabilidad B o la trama de corrupción Gürtel.

"No recuerdo a ninguno de ustedes denunciando a Luis Bárcenas mientras les repartía sobres con dinero. No recuerdo que saliese a denunciar las presiones que le relató el exalcalde de Boadilla para que se contratara con ciertas empresas que ayudaban al PP. No recuerdo que ninguno saliese a denunciar los regalos en el PP de Valencia. No recuerdo que se sorprendiesen del dinero en metálico que circulaba en determinados actos del partido", ha concluido la ministra, provocando los aplausos de la bancada socialista.

Selección DN+