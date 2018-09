Manuel Valls optará a la alcaldía de Barcelona con una plataforma transversal

Actualizada 25/09/2018 a las 20:59

El exprimer ministro francés Manuel Valls ha confirmado que será candidato a la alcaldía de Barcelona, con una plataforma transversal ciudadana y amplia que integre a los que quieran colaborar: "Quiero ser el próximo alcalde de Barcelona", ha dicho en catalán y después en castellano.

Lo ha anunciado en un acto este martes en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), al que han asistido unos 60 invitados y numerosos medios de comunicación, muchos de ellos franceses.

Entre ellos ha estado su hermana, Giovanna, pero no los dirigentes de Cs Albert Rivera, Inés Arrimadas ni Carina Mejías pese a que Rivera alentó su candidatura, aunque los tres han publicado sendos tuits en que le felicitan; y Nacho Martín Blanco sí ha representado al partido en el acto.

"Soy un candidato independiente. El lugar en que se me encontrará será el respeto por el diálogo político y por todos los interlocutores", ha dicho Valls, y ha añadido que su propuesta está abierta a personas de todos los orígenes, orientaciones sexuales, edades y oficios, sean de izquierda o derecha.

También ha destacado que su proyecto es integrador, y que apostará por la democracia local y participativa: "No tendremos más enemigos que la pobreza, el paro y el declive económico", y ha apelado a todos los barceloneses, incluidos los castellanoparlantes, a los que han llegado a la ciudad desde toda España, Europa o América Latina.

BARCELONA "DEBE SER EL INICIO"

"Barcelona debe ser el inicio de la solución para superar las divisiones", según Valls, que ha asegurado que la capital catalana debe gobernarse pensando en ella misma, y ha insistido en que el proceso soberanista ha puesto a Barcelona en una encrucijada de incertidumbres que no se pueden resolver desde la equidistancia.

Además, ha defendido que no se puede permitir que la ciudad luzca símbolos que excluyen a gran parte de la gente y convierten a la ciudad en medio del independentismo, según él: "Esta imagen se contrapone a la Barcelona global abierta al mundo, capital de Europa, del sur de Europa, del Mediterráneo, y que se quiere proyectar como una ciudad de progreso".

Valls ha asegurado que el debate sobre Barcelona y sobre toda Cataluña y toda España siempre ha formado parte de su vida, y las conversaciones políticas en su juventud "siempre se tenían en catalán", mientras que hoy ve con preocupación algunos cambios en la ciudad.

El exprimer ministro francés -que este miércoles prevé comparecer ante la prensa a las 12- ha resaltado que ahora vive en Barcelona e imparte clases: "Pase lo que pase, me quedaré. Soy barcelonés, y es ante todo una opción personal, de vida. No es un sacrificio. Barcelona se merece mucha generosidad", motivo por el que quiere ser su alcalde, de todos los barceloneses.

"Barcelona debe volver a ser Barcelona", devolviendo a los barceloneses la ilusión, el orgullo y las ganas que han hecho una ciudad global, después de que hayan aparecido diversos problemas graves que están deteriorando la ciudad, según él, que considera que la inseguridad e incivismo provocan situaciones que generan titulares críticos en el mundo.

HAY "DINÁMICA PERDEDORA"

Para él, "de ninguna manera" se puede permitir que Barcelona se vincule a la delincuencia, al 'top manta' y a los 'narcopisos', y ha defendido que la seguridad es un principio básico para la convivencia y que será más firme que nunca contra la violencia -incluida la violencia contra las mujeres- y apoyará a la Guardia Urbana promoviendo su cooperación con las fuerzas estatales y los Mossos d'Esquadra.

"La ciudad se encuentra en una dinámica perdedora. Debemos detenerla. Necesitamos cambiar el rumbo y un nuevo liderazgo cuanto antes", ha sostenido Valls, que ha criticado que el Ayuntamiento ha defraudado con sus políticas de vivienda y debe mejorar su gestión del turismo, que no debe verse como un enemigo de la ciudad.

AUTONOMÍA DE LOS 36 MUNICIPIOS

En cuanto a la gestión de Barcelona como ciudad líder del Área Metropolitana, ha subrayado que la capital debe convertirse en una gran ciudad ecológica, vanguardia del urbanismo y motor de la recuperación económica: "Barcelona y su metrópolis son una verdadera ciudad-estado", aunque promete respetar la autonomía de los 36 municipios metropolitanos.

Ha repasado algunas de sus vivencias y vinculaciones con Barcelona, donde conoció a personalidades de la política, de la arquitectura, escritores y artistas, y ha asegurado que su relación emocional con la ciudad es importantísima: "No puedo olvidar el primer 'T'estimo', y me salió así, y no 'Je t'aime' o 'Te quiero".

Valls, nacido en el barrio barcelonés de Horta --omo ha recordado este mismo martes en un apunte en Twitter-, fue primer ministro de Francia de 2014 a 2016, también es exalcalde de Evry y exministro de Interior, y es todavía diputado de la Asamblea Nacional y concejal de Evry, cargos de los que dimitirá la próxima semana.

Etiquetas Barcelona

Selección DN+