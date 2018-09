Torra exige la dimisión de Lesmes por los correos de jueces críticos con el 'procés'

Actualizada 20/09/2018 a las 15:03

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha exigido este jueves la dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, por los correos de jueces críticos con el proceso soberanista, y hablará con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para pedirle una actuación "contundente".



En una declaración institucional desde el Palau de la Generalitat, Torra ha salido al paso de las informaciones publicadas inicialmente por los medios digitales eldiario.es y El Món, según las cuales miembros de la magistratura, en correos corporativos en torno al 1-O, comparaban la situación en Cataluña con el nazismo y se mostraban críticos hacia los responsables del Govern.



Torra ha reclamado "abrir una investigación para determinar los autores de los mensajes e identificar en qué procedimientos judiciales han participado" y ha instado a la Fiscalía General del Estado a "iniciar una investigación para depurar las responsabilidades penales que puedan tener los autores de los mensajes".



Según Torra, "las conversaciones entre algunos jueces publicadas en un foro del CGPJ atentan contra los principios más básicos" que deben inspirar a la justicia y constituyen "unos hechos de una gravedad extraordinaria que demuestran la ausencia de independencia de un amplio sector del poder judicial español".



Torra considera "inaceptables" los "insultos, llamamientos a defender planteamientos políticos, burlas contra los ciudadanos y amenazas", que muestran a su juicio una "ausencia absoluta de imparcialidad" de determinados jueces, que debería "inhabilitarlos" para "instruir y juzgar a personas investigadas por haber organizado un referéndum".



"La poca confianza que pudiese quedar en la justicia española hoy se ha roto definitivamente. No hay independencia judicial, ni imparcialidad, ni integridad. Hoy los ciudadanos de nuestro país están indefensos ante el sistema judicial español. Podemos afirmar que no hay seguridad jurídica para los independentistas en el Estado español", ha alertado.



Además de exigir la "dimisión inmediata" de Lesmes y la puesta en libertad de "todas las personas que están injustamente encarceladas y el retorno de los exiliados, así como la anulación de todas las instrucciones de juzgados y tribunales en relación con el proceso" independentista, Torra ha encargado un "informe jurídico" para estudiar las acciones a emprender.



"Hoy mismo hablaré con el presidente Pedro Sánchez para pedirle una actuación inmediata y contundente, y que se asuman todas las responsabilidades que haya que asumir por este asunto", que, según ha denunciado, "cuestiona los cimientos de cualquier Estado democrático y de derecho".



Torra ha pedido asimismo a las autoridades europeas que "actúen" ante España y las "carencias de su sistema judicial, como lo harían con cualquier Estado que entrase en una deriva autoritaria".



Por ello, ha anunciado que se dirigirá a la comisaria de Justicia europea para trasladarle su "preocupación" y su "queja" y advertirle de que "la falta de libertades de los catalanes y la falta de independencia judicial es un problema europeo", de manera que "callar ante el Estado español incentivará a que otros países hagan lo mismo, perjudicando los derechos de todos los europeos".



Según Torra, "no hay ninguna situación en la Unión Europea de persecución de una ideología que sea comparable a la persecución de los que defienden pacíficamente y democráticamente la república catalana", por lo que ha puesto en duda que los procesados por el 1-O puedan tener un "juicio justo, limpio e imparcial".



La declaración institucional de Torra ha tenido lugar justamente el día en que se cumple un año de la movilización frente a la sede de la conselleria de Economía -en plena operación policial para frenar el referéndum unilateral convocado para el 1-O- y que motivó posteriormente el encarcelamiento de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

